OM: les mots forts du président Macron pour Eyraud

Emmanuel Macron a remis lundi la Légion d’honneur à Jacques-Henri Eyraud. Le président de la République a salué le travail de l’ancien président de l’OM et en a aussi profité pour plaisanter avec Kylian Mbappé sur le club phocéen.

La journée de lundi a été chargée pour Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Avant de se rendre au Théâtre du Châtelet pour assister à la cérémonie du Ballon d’or, l’attaquant des Bleus et le sélectionneur tricolore assistaient à une remise de décorations à l’Elysée.

En plus des deux anciens de membre de l’équipe de France, le chef de presse Philippe Tournon et l’officier de sécurité Mohamed Sanhadji, Emmanuel Macron a décoré Jacques-Henri Eyraud de la Légion d’honneur pour ses différentes actions menées et notamment son soutien aux femmes victimes de violences domestiques.

La remise de la prestigieuse médaille à l’ancien président de l’OM a même valu à Kylian Mbappé une petite blague du président de la République.

"Que Kylian Mbappé m’excuse, mais je vais devoir parler de ce grand club qu’est l’Olympique de Marseille!", a ainsi lancé le chef de l’Etat devant l’assistance selon les éléments rapportés par le journal Le Parisien.

Macron: "Je sais ce que vous avez donné à l’OM"

Après avoir une nouvelle fois taquiné Kylian Mbappé, le président Macron l’avait déjà fait en mai dernier, est venu le temps des félicitations pour Jacques-Henri Eyraud.

Président de l’OM entre octobre 2016 et février 2021, le prédécesseur de Pablo Longoria a connu une aventure mouvementée avec les supporters phocéens. Mais il semble en revanche bénéficier du soutien inflexible d’Emmanuel Macron.

"Vous connaissez ma passion personnelle pour ce club, je sais ce que vous lui avez donné, a encore estimé le président en décorant JHE. Avec le temps, les supporters s’en souviendront."

Si Jacques-Henri Eyraud n’a pas fait l’unanimité à l’OM, Bernard Tapie y a laissé un souvenir indélébile et le président Macron a également eu une "pensée émue" pour lui. Fervent supporter de Marseille, le dirigeant français a aussi assuré Dimitri Payet de tout son soutien après l’agression dont il a été victime à Lyon.