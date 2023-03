Maternité dans le sport: les mesures annoncées par le gouvernement pour favoriser la parentalité

Ce lundi, Amélie Oudéa-Castéra a annoncé des mesures en faveur des sportifs jeunes parents. L’objectif est clair: la grossesse ne doit pas être un frein dans une carrière.

Alors que la maternité est un sujet sensible dans le sport français, Amélie Oudéa-Castéra a dévoilé ce lundi plusieurs mesures permettant de favoriser la parentalité des sportifs. La ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques veut “mieux accompagner” les sportives dans leur maternité, tout en signalant que certains “progrès bénéficieront aux jeunes papas”.

Parmi les mesures annoncées figure la prolongation de l'inscription sur liste de un à deux ans pour les sportifs de haut-niveau en cas de maternité et le renforcement de leurs garanties en cas d’impacts sur leurs performances et leurs classements. Le critère de parentalité sera également mentionné dans les aides personnalisées délivrées par l’Agence nationale du Sport (ANS).

Éviter l’imbroglio Crémer

Le Gouvernement souhaite également que la maternité soit systématiquement intégrée dans les projets de performances fédéraux et les conventions d’accompagnement adaptées. Pour aider davantage les sportives pour leur maternité, une cellule opérationnelle transversale aux fédérations va être créée. En parallèle, les encadrants seront sensibilisés aux enjeux de parentalité et de santé des femmes.

Ces nouvelles mesures sont mises en place afin d’éviter - notamment - le précédent Clarisse Crémer. La navigatrice, de retour de maternité, avait été évincée par Banque Populaire pour le Vendée Globe 2024. Le groupe bancaire s’était finalement retiré quinze jours plus tard, “regrettant la situation actuelle”. Ce lundi, le président du Vendée Globe Alain Leboeuf a annoncé que la grossesse sera intégrée au règlement pour l’édition 2028.

Un comité de réflexion chargé du sujet, et présidé par Patricia Brochard, a été mis en place, lequel sera composé de skippeuses et de skippers. Sa mission ? "Proposer des solutions permettant une meilleure intégration de la maternité et de la parentalité", a précisé Amélie Oudéa-Castéra.