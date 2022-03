MMA: Kevin Oumar, le "grand garçon" de Fabien Roussel, remporte "un de ses combats les plus durs"

Combattant de MMA, Kevin Oumar, fils de l'ancienne compagne de Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle 2022, a remporté son combat chez les mi-lourds face au Marocain Mohaled Amine, vendredi à Abou Dhabi.

Après le message publié sur Twitter par Fabien Roussel vendredi, Kevin Oumar n'avait pas le droit à l'erreur. Et le fils de l'ancienne compagne du candidat communiste à l'élection présidentielle n'a pas flanché.

Il remporte "l'un des combats les plus durs de sa carrière"

Combattant professionnel de MMA chez les mi-lourds évoluant sur la scène mondiale, le jeune homme de 28 ans avait face à lui un gros défi lors du UAE Warriors 27 : Africa, contre le Marocain Mohamed Amine. Et c'est après une lutte intense face à son adversaire qu'il est allé chercher sa huitième victoire en professionnel (pour trois défaites), sa cinquième consécutive.

Quelques minutes plus tard, Kevin Oumar a publié une photo de son combat sur Instagram, avec pour légende : "On a fait le taf, victoire par soumission au 3e round. Félicitations à mon adversaire, c'était l'un des combats les plus durs de ma carrière".

"C'était un gros combat, sûrement l'un des plus durs que je n'ai jamais faits", explique-t-il dans l'une de ses stories Instragram. "J'ai fait quelques erreurs mais au final tout s'est bien passé, je me suis fait touché un peu mais tout va bien. Maintenant on va bien se reposer, profiter et préparer la suite. Merci pour votre soutien, j'ai reçu beaucoup de messages et cela m'a fait très plaisir."

Dans un entretien à BFM, Fabien Roussel expliquait toute son affection pour "son grand fils". "Je l’ai en partie élevé ; on est une grande famille recomposée. Si j'ai peur qu'il pratique ce sport de combat ? Oui ça fait peur. Mais bon, c’est comme tous les sports. C’est aussi flippant quand on a un gamin qui fait des descentes de ski. Ça me fait plaisir de le soutenir et de mettre un coup de projecteur sur lui".