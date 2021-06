Mort de Philousports: Mbappé, l'OM, Galthié... pluie d'hommages pour la star de Twitter

À l'annonce de la mort de Philousports, star de Twitter, les internautes anonymes et les personnalités du monde du sport lui ont rendu un hommage appuyé et émouvant. Tous ont salué sa gentillesse, son humour et sa passion pour le football, le rugby et le sport en général.

La twittosphère et le monde du sport le pleurent. La mort de l'influenceur Philousports, atteint de myopathie, a suscité ce samedi une vague d'émotion sur Twitter, où il s'était révélé en faisant des gifs de sport sous le pseudonyme Saintmtex. En plus des nombreux messages d'internautes anonymes qui étaient habituer à le voir commenter l'actualité sportive avec la bienveillance qui le caractérisait, les personnalités ont été nombreuses à lui rendre hommage.

"Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger. Un exemple pour tous. Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle. Reposes en paix mon Philou", a écrit Kylian Mbappé avec un selfie de l'époque où il évoluait à l'AS Monaco. "Repose en paix, crack des cracks", a aussi réagi le champion du monde français Benjamin Mendy. André-Pierre Gignac, attaquant des Tigres au Mexique, a quant à lui partagé une photo où il posait avec lui.

"Les gens se souviendront de toi"

L'Olympique de Marseille, dont Philousports était fan, a également salué sa mémoire: "C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de l’un de nos plus fidèles supporters. L’Olympique de Marseille tient à présenter ses condoléances aux proches et à la famille de Philousports". L'AS Saint-Étienne a fait de même, en assurant: "Les gens se souviendront de toi. Merci".

Le monde du rugby a aussi été très touché par cette disparition. La fédération française (FFR) a ainsi exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de ce "grand fan de rugby et de sport". Sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié a de son côté écrit: "Son énergie positive, sa façon de dévorer la vie et de donner du bonheur aux gens continuera de nous inspirer longtemps".

Visage du rugby à la télévision, la journaliste et animatrice Isabelle Ithurburu, dont les qualités étaient régulièrement vantées dans les tweets de Philousports, a réagi avec un message très émouvant: Mon Philou... je n’ai pas les mots... Tu vas tellement me manquer. Toi l’ami bienveillant, humain, aimant, tellement courageux... Jamais je ne t’oublierai, je te le promets. Pensée à tous les gens qui t’aiment, compte sur nous pour continuer de faire vivre ton esprit ici".