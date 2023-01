Noah, Diagana... Plusieurs figures du sport à la promotion 2023 de la Légion d'honneur

Plusieurs personnalités du monde du sport français ont été décorées parmi la promotion civile du 1er janvier 2023 de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite.

C’est la plus élevée des distinctions nationales françaises. Comme tous les ans, la promotion du Nouvel An de la Légion d’honneur distingue de nombreuses personnalités. Parmi les 340 personnes récompensées au 1er janvier 2023 pour avoir œuvré au service de la nation figurent quelques anciens sportifs. Leurs noms apparaissent ce dimanche au Journal officiel, à l’image de Yannick Noah.

A 62 ans, le dernier vainqueur français de Roland-Garros (1983) est ainsi promu chevalier de la Légion d’honneur. Son rôle de président de l’association socio-sportive "Fête le Mur", qui a pour objectif de développer la pratique du tennis et plus largement la pratique sportive comme outil d'éducation et d'insertion auprès des jeunes, est mis en avant. Stéphane Diagana (53 ans), champion du monde du 400m haies (1997) et du relais 4x400m (2003), accède lui aussi au grade de chevalier de la Légion d’honneur.

Catherine Moyon de Baecque, première sportive française à avoir brisé la loi du silence

Tout comme Jean Laudet (92 ans), champion olympique de canoë-kayak à Helsinki en 1982 ; Stéphane Nomis (52 ans), président de la Fédération française de judo ; ou encore Catherine Moyon de Baecque (58 ans), ancienne lanceuse de marteau devenue ambassadrice de la lutte contre les violences sexuelles au sein du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). A 26 ans, elle était devenue la première sportive française à briser la loi du silence en dénonçant l’agression sexuelle dont elle avait été victime pendant l'été 1991 lors d'un stage de l'équipe de France à Gueugnon.

Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur représente la plus haute décoration honorifique française et compte aujourd'hui 79.000 membres, civils et militaires, récompensés pour leurs "mérites éminents au service de la nation" et répartis en différents grades (chevaliers, officiers, commandeurs). Des critères d'éligibilité existent, portant notamment sur la qualité, la notoriété et la longévité des services rendus à la France.