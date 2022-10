PSG: "Il mérite ça", Yannick Noah est "content" pour Mbappé après la signature de son méga-contrat

Invité du Super Moscato Show ce lundi sur RMC, Yannick Noah est revenu sur les chiffres démentiels du nouveau contrat de Kylian Mbappé au PSG. L’ancien tennisman s’est dit très heureux pour l’attaquant français, qu’il voit comme "un gars qui gagne au loto".

Il fait partie de ceux qui ne sont pas agacés par les énormes revenus de Kylian Mbappé. Invité du Super Moscato Show ce lundi sur RMC, Yannick Noah a réagi au contrat XXL signé par le natif de Bondy lors de sa prolongation au Paris Saint-Germain l'été dernier.

"Quand je vois un gars qui gagne au Loto, moi, je suis content, a indiqué le vainqueur de Roland-Garros en 1983 au micro de Vincent Moscato et de toute sa bande. Ce n’est pas du loto, car il faut quand même la mettre au fond, cavaler… Il y a peu d’élus, hein… Il mérite ça."

Noah: "Tant qu’à faire, autant que ça aille au sportif"

"Pourquoi pas ? C’est du business, a poursuivi Yannick Noah. Mbappé, quand il défonce, ce sont des milliers de maillots vendus, plein de téléspectateurs… Je suis content pour lui ! C’est vrai que s’ils avaient pu m’en filer un peu, ça aurait été top (rires) ! Quand Joakim (Noah, son fils, joueur de NBA entre 2007 et 2020, ndlr) signait des contrats, c’était une hallu. Ce n’est pas quelqu’un qui sort ça de sa poche , ça veut dire qu’il y a bien du pognon qui tourne. Tant qu’à faire, autant que ça aille au sportif."

Dimanche, Le Parisien a dévoilé les détails de ce qui serait le plus gros contrat "jamais signé par un sportif dans le monde". Le club de la capitale a offert un contrat de deux années, plus une troisième en option, pour un montant total de 630 millions d’euros brut (environ 282 millions net) si Mbappé va au bout de son contrat. Dans les grandes lignes, l'attaquant toucherait donc un salaire à hauteur de 72 millions d’euros brut par an (95 millions d'euros net en incluant les primes), soit 6 millions d’euros brut par mois et 2,7 millions d’euros net après impôts.