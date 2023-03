Premier League: Gary Lineker pourrait revenir sur la BBC dès le week-end prochain

Privé d'antenne après avoir critiqué la politique migratoire du gouvernement britannique, le consultant phare de la BBC Gary Lineker pourrait faire son retour dès le week-end prochain. Le directeur général de la chaîne a écourté son séjour aux Etats-Unis pour trouver une solution, selon la presse britannique.

La fin de la polémique? Selon les informations du Daily Mail, Gary Lineker pourrait finalement revenir sur le plateau de la BBC dès le week-end prochain, après en avoir été privé après une sortie condamnée par sa direction. Le consultant phare, qui ne souhaite pas revenir sur ses propos concernant la politique migratoire britannique devrait être entendu rapidement par son chef.

Des programmes très perturbés

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, vivement critiqué depuis le début de cete affaire serait rentré spécialement des Etats-Unis pour tenir une réunion de crise avec Gary Lineker, avec l'objectif le retrouver à la présentation de l'émission Match of the Day dès le week-end prochain.

Ce week-end a été particulièrement perturbé sur les antennes de la chaîne britannique, puisque de nombreux commentateurs et présentateurs ont décidé de se retirer des programmes en soutien à Gary Lineker. Après le Match of the Day de samedi soir, raccourci et sans commentaires, le Match of the Day 2 de dimanche a suivi un format similaire, ne diffusant que les résumés des matchs. Aucun présentateur ou commentateur de la BBC n'a assisté au match télévisé de 12h30 de la Super League féminine entre Chelsea et Manchester United, BBC2 se contentant d'un commentaire en direct.

Lineker a refusé de s'excuser

Malgré ces perturbations, la BBC serait convaincue qu'une solution sera trouvée dans les plus brefs délais, ce qui permettrait à Lineker de reprendre ses fonctions le week-end prochain. L'ancien attaquant anglais a refusé de s'excuser pour ses commentaires, mais n'a pas voulu répondre aux sollicitations, déclarant aux médias qu'il "ne peut rien dire" à propos de la situation qui menace d'engloutir la BBC.

Samedi soir, le directeur général Davie s'était excusé auprès des téléspectateurs pour l'impact sur la programmation, mais il a nié vouloir démissionner et a ajouté qu'il souhaitait que Lineker revienne à l'antenne le plus rapidement possible. Il a été rapporté que les discussions entre Lineker et l'organisation "avancent rapidement", Davie devant retourner à sa base de Broadcasting House ce lundi.

"Gary Lineker est un excellent animateur"

Un connaisseur des négociations a déclaré au Telegraph que Lineker et la BBC souhaitaient tous deux rétablir leurs relations. Tim Davie a clairement indiqué qu'il souhaitait "résoudre la situation et voir le présentateur du MOTD revenir à l'antenne", a déclaré une source au Telegraph. Gary et ses représentants seraient donc en pourparlers depuis plusieurs jours et ceux-ci se poursuivent.

Vendredi soir, Davie a déclaré : "Nous travaillons très dur pour résoudre la situation et faire en sorte que la production revienne à l'antenne. Je ne veux pas entrer dans les détails de la discussion. Gary Lineker est un excellent animateur, le meilleur du secteur, cela ne fait pas l'objet d'un débat."

Des millions de dédomagement en cas de licenciement

La BBC a des règles strictes en matière d'impartialité pour les employés et le personnel indépendant, y compris sur les réseaux sociaux, que le nouveau directeur général Tim Davie est censé avoir renforcées. Mais le contrat de deux ans de Lineker a été signé avant l'arrivée de M. Davie à la tête de la BBC, ce qui a empêché la société de l'obliger à se conformer à des normes plus strictes, rapporte l'Independent.

Ainsi la chaîne pourrait devoir payer des millions de livres sterling de dédomagement à Gary Lineker si elle décide de le licencier dans cette bataille sur les règles internes d'impartialité, n'ayant pas le droit d'obliger son consultant à respecter ce contrat.