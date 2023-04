Procès de Benjamin Mendy: l’audience préparatoire au procès reportée

Selon nos informations, l’audience préparatoire au procès de Benjamin Mendy, toujours accusé d’un viol et d’une tentative de viol, a été reportée alors qu’elle devait avoir lieu ce mercredi. Son procès débutera le 26 juin.

Benjamin Mendy attendra avant de faire de nouveau face avec la justice. Une audience préparatoire à son procès initialement prévue ce mercredi a été reportée, selon nos informations. Acquitté partiellement en janvier, le défenseur français est toujours accusé d'un viol et d'une tentative de viol en Angleterre. Il avait été reconnu non coupable de sept des neuf charges à son encontre, soit six viols et une agression sexuelle.

La communication de la crown court de Chester où doit se tenir l’audience confirme qu’elle n’aura pas lieu ce mercredi, ni jeudi, les deux jours initialement prévus. "L'audience de demain a été retirée du programme. La prochaine audience est la semaine du procès commençant le 26 juin 2023", explique-t-on du côté de Chester.

"Il a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation"

Le procès de Benjamin Mendy est annoncé le 26 juin à Chester et devrait durer entre deux et trois semaines. Il concernera donc les chefs d’accusation sur lesquels le jury n’est pas parvenu à rendre un verdict. Les ennuis judiciaires du joueur de Manchester City ne sont donc pas encore terminés et ne lui permettent pas encore d’envisager un éventuel retour sur les terrains. Son contrat est toujours suspendu par son club et prendra fin le 1er juillet prochain, quelques jours après le début de son procès.

"Il a hâte de laver son nom des deux autres chefs d’accusation afin de pouvoir commencer à reconstruire sa vie, avait commenté Jenny Wiltshire, l’une de ses deux avocates dans la foulée de la décision de janvier. Jusqu’à la fin de cette procédure, ni moi, ni mon client ne sommes en mesure de commenter davantage."