Porté par un triplé historique de Mahrez, Manchester City file en finale de FA Cup

Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Sheffield United ce samedi en demi-finale de FA Cup grâce à un triplé de Riyad Mahrez (3-0). Les Cityzens préparent idéalement le choc face à Arsenal en Premier League mercredi.

Manchester City est prêt. À quatre jours du choc - sans doute - décisif pour le titre face à Arsenal en Premier League (mercredi à 21 heures), les protégés de Pep Guardiola se sont baladés à Wembley face à Sheffield United pour se qualifier pour la finale de FA Cup (3-0), où l'attendent Brighton ou Manchester United. Cette victoire porte le nom d'un joueur: Riyad Mahrez.

Titulaire sur l'aile droite du 4-3-3 des Citizens aux côtés de Jack Grealish et Erling Haaland, l'international algérien a retrouvé le chemin des filets pour la première fois depuis le 23 février (contre Leipzig en C1). Et de quelle manière, puisqu'il s'est offert un triplé. Du jamais vu dans la compétition à ce stade depuis 1958.

Caviar de Grealish et percée solitaire

Si Manchester City a mis du temps à entrer dans la partie, le festival du numéro 26 a débuté sur un pénalty transformé - et laissé par Haaland - avant la pause. À l'heure de jeu, l'ancien joueur de Leicester a ridiculisé la défense de Sheffield United avec une récupération haute et une percée plein axe, conclue d'une frappe à ras-de-terre. L'Algérien a terminé le travail en reprenant en une touche un caviar de Jack Grealish (65e).

Le score acquis, Pep Guardiola s'est autorisé une large revue d'effectif, en faisant souffler De Bruyne et Stones, tout en limitant les temps de jeu de Haaland, Bernardo Silva et Jack Grealish. Une donnée non négligeable quand on sait ce qui attend Manchester City ce mercredi: l'énorme face-à-face contre Arsenal, qui pourrait être décisif pour le titre. Surtout que les Gunners ont ouvert une grande porte après leur nul face à Southampton.