Procès Mendy: "J’étais sur le bord du lit et j’ai dit non", la 13e plaignante charge Louis Saha Matturie

Le procès Benjamin Mendy s’est poursuivi ce lundi avec le contre-interrogatoire de la 13eme plaignante. La femme accuse Louis Saha Matturie, l'ami du latéral gauche de Manchester City, d'agression sexuelle en 2012. Comme le rapporte The Manchester Evening News, elle est revenue sur son audition avec la police qui avait eu lieu au mois de janvier. Elle a dit qu’elle ne souhaitait pas avoir de rapport sexuel avec Louis Saha Matturie au domicile de ce dernier mais qu’elle a fini par accepter. Elle dit n’en avoir parlé à personne. Elle a appris plus tard que l’ami de Benjamin Mendy était accusé de viol.

"Il ne prenait pas vraiment 'non' comme une réponse"

Elle assure avoir eu une relation sexuelle avec Louis Saha Matturie même si elle a admis n’avoir aucun souvenir lors de son audition avec la police. "C’était il y a longtemps", a-t-elle répondu lorsque l’avocat de Louis S. Matturie lui a demandé ce qu’ils s’étaient dits. "Je me souviens qu’il m’a embrassée, j’étais assise au bord du lit. (…) Il a sorti son pénis. Je pense qu’il attendait que cela se produise." Elle a ajouté que Louis Saha Matturie ne tenait pas compte de son refus d’avoir un rapport sexuel. "Il ne prenait pas vraiment 'non' comme une réponse, c'est pourquoi nous avons fini par avoir des relations sexuelles."

Relancée sur le viol présumé, la 13eme plaignante a répété qu’elle avait peu de souvenir, notamment sur la façon dont cela avait débuté mais elle a ajouté : "Il était clair que je ne voulais pas de relation sexuelle. J’étais sur le bord du lit et j’ai dit non." Relancée sur sa perte de mémoire, elle dit avoir ressenti les choses quand elle a recroisé Louis Saha Matturie plus tard dans la rue. Le procès se poursuivra mardi.