Louis Saha Matturie a été au coeur des témoignages rapportés mercredi au tribunal de Chester, dans le procès de Benjamin Mendy. L'ami du footballeur a été mis en cause pour viol et agression sexuelle dans le récit d'une amie d'une plaignante et celui d'une victime présumée.

Comme mardi, Benjamin Mendy, malade, n'était pas mercredi au tribunal de Chester pour la suite de son procès. Le footballeur français de Manchester City a suivi l'audience par visioconférence. En revanche, son ami Louis Saha Matturie était bien présent. C'est d'ailleurs lui qui a été la principale cible des témoignages rapportés (par lecture ou diffusion) au jury.

"Il aurait pu la tuer", a raconté l'amie de la plaignante n°11, laquelle accuse Louis Saha Matturie de viol en 2021. Au lendemain d'une soirée, cette jeune femme dit avoir été appelée par la victime présumée. "Quelque chose de grave lui était arrivé la nuit dernière", lui aurait-elle confié, avant d'expliquer avoir été violée sur un "chemin de campagne sombre" par Louis S.ha Matturie après avoir été en discothèque avec les footballeurs Jack Grealish et Benjamin Mendy. "Elle a dit qu'elle avait peur et que pour tout ce qu'elle savait, il aurait pu la tuer", a expliqué l'amie, selon la retranscription du Manchester Evening News.

>> Toutes les informations sur le procès Mendy en direct sur RMC Sport

"Il s'est mis de force sur moi"

La soirée en discothèque, qui s'était prolongée chez Benjamin Mendy, se déroulait dans une "atmosphère vraiment bizarre", toujours selon le même témoignage. L'amie de la onzième plaignante a dit trouver "bizarre" de devoir délaisser leur téléphone à l'entrée. "C'était comme si nous n'avions pas le choix, on nous les a littéralement arrachés des mains", a-t-elle déclaré.

La plaignante n°12, dans un témoignage vidéo adressé aux enquêteurs, a quant à elle fait part d'une agression sexuelle en 2016. Elle a réconté qu'ils étaient assis sur un lit et que Louis Saha Matturie a tenté de l'embrasser par la contrainte: "Je lui ai juste dit 'Qu'est-ce que tu fais?', et il s'est mis de force sur moi. Je lui ai dit de se lever plusieurs fois, mais il ne voulait pas. Il m'a dit 'Détends-toi, profite de la vie'. Je ne savais pas quoi faire (...) Je lui criais de me lâcher". Louis Saha Matturie l'aurait alors agressée sexuellement en touchant ses parties intimes par-dessus ses vêtements.

Cette plaignante dit avoir croisé Louis Saha Matturie une autre fois, en 2020 chez Benjamin Mendy. Alors qu'elle pensait s'être endormie avec une amie, elle affirme s'être réveillée "terrifiée" en découvrant l'accusé dans le même lit. Avant cet épisode, Louis Saha Matturie lui avait dit: "Passons à autre chose, oublie le passé". L'audience doit reprendre jeudi.