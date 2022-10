Procès Mendy: une journée consacrée à Louis Saha Matturie, le nom de Jack Grealish est ressorti

Une jeune femme qui prétend avoir été violée par Louis Saha Matturie a raconté en détail la soirée, confirmant qu'elle avait bien eu une relation sexuelle avec Jack Grealish, mais également Benjamin Mendy. Le Français est coaccusé dans cette affaire.

Benjamin Mendy, le défenseur latéral français de City, actuellement jugé pour sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes, a quitté le tribunal mardi après-midi parce qu’il se sentait malade. C’est donc depuis son domicile qu’il a suivi la poursuite des débats. Et notamment le visionnage par les personnes présentes au tribunal des images d'une caméra de surveillance du domicile du joueur français, quelques heures avant un viol qu’aurait commis Louis Saha Matturie.

La victime présumée, âgée de 23 ans au moment des faits qu’elle dénonce, faisait partie d'un groupe de jeunes femmes invitées à retourner au domicile de Mendy après avoir fait la fête avec son entourage dans l'espace VIP de la boîte de nuit China White à Manchester le 23 août 2021.

"Je sais ce qu'est le consentement"

Elle affirme avoir été violée dans une Mercedes par Louis Saha Matturie, 41 ans, ami et "fixeur" de Mendy, après qu’ils aient quitté momentanément la fête pour acheter de l’alcool. La jeune femme de 23 ans, appelée "femme 11" pour les besoins du procès, a déclaré s'être sentie "vile, sale et dégoûtante" après le viol présumé et a affirmé avoir passé le reste de la nuit dans la maison, assise sur un canapé avec deux femmes, avant d'aller dormir dans une chambre à l'étage, où se trouvait Benjamin Mendy, avec lequel elle aurait partagé un moment intime mais pas de relation sexuelle. Ce qu'elle avait caché à la police.

Elle a en revanche confirmé avoir eu des relations sexuelles avec deux autres hommes après l’agression présumée, dont le coéquipier de Benjamin Mendy à Manchester City, l’international anglais Jack Grealish. Persuadée que quelque chose s’est passé entre eux bien qu’elle ne sache plus vraiment comment ni quand, elle s'est dit en revanche certaine d’avoir eu une relation sexuelle consentie avec Jack Grealish. La défense de Louis Saha Matturie a exhumé des échanges de message de la victime présumée se vantant auprès d’une amie d’avoir couché avec Jack Grealish. L’avocate a également souligné les incohérences supposées dans le récit de la jeune femme, qui n’était selon elle pas le reflet exact de la nuit.

Lisa Wilding, l’avocate de Louis Saha Matturie s’est aussi étonnée de la conviction avec laquelle la jeune femme assure avoir eu une relation sexuelle consentie avec Jack Grealish, alors qu’elle avait déclaré à la police ne pas en être tout à fait certaine lorsqu’elle avait été interrogée sur le sujet un mois plus tôt. L'avocate de Louis Saha Matturie a poursuivi sa contre-attaque en assurant que la 11e plaignante avait consommé énormément d'alcool avant d'avoir une relation consentie avec son client. Ce à quoi la jeune femme a répondu: "Je sais ce qu'est le consentement, ce qu'il a fait dans cette voiture, ce n'est pas ça le consentement."