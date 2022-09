Procès Mendy: "Je me sentais brumeuse", témoigne une plaignante qui accuse Saha Matturie de viol

Après l’abandon de l’une des accusations de viol, le procès de Benjamin Mendy et de Louis Saha Matturie continue. Ce mercredi, le témoignage vidéo d’une huitième plaignante, qui accuse Saha Matturie de viol, a été diffusé.

Le procès de Benjamin Mendy et de Louis Saha Matturie se poursuit. Ce mercredi, au lendemain de l’abandon de l’une des accusations de viol contre les deux hommes, le témoignage vidéo d’une huitième plaignante, qui accuse Saha Matturie de l’avoir violée en mars 2021, a été diffusé au tribunal de Chester.

Comme rapporté par le Manchester Evening News, la femme raconte à un policier que, le soir de l'incident présumé, elle s’est rendue à une fête avec plusieurs amis. Elle affirme qu'elle et deux autres personnes ont ensuite pris un taxi pour se rendre dans un appartement, où elle croyait qu'une autre fête avait lieu. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés, elle assure qu'il n'y avait que "deux personnes". "J'ai été un peu surprise que ce ne soit pas une fête", a-t-elle indiqué.

"Je me sentais très étrange"

Saha Matturie aurait alors préparé des boissons pour la victime présumée et son amie. La plaignante assure qu'elle en a bu "deux ou trois" en plus de prendre des "ballons" (vraisemblablement du gaz hilarant, ndlr). Elle croit se souvenir que Saha Matturie ne buvait pas, mais, selon elle, il prenait également les "ballons". Dans la vidéo diffusée devant le tribunal, l'officier demande à la femme si elle a eu un "contact romantique" avec Saha Matturie ou si elle a flirté avec lui. Elle assure qu'elle ne l'a pas fait.

La plaignante raconte alors à l'officier qu'elle s'est ensuite "évanouie" et réveillée sur un matelas, par terre. Quand elle s'est réveillée, elle dit avoir trouvé Saha Matturie au-dessus d'elle en train de coucher avec elle. "Je n'ai même pas réalisé ce qui se passait réellement jusqu'à ce que ce soit fini", précise-t-elle. La plaignante assure à l'officier qu'elle n'a pas consenti à ce que Saha Matturie ait des relations sexuelles avec elle.

Lorsqu'elle s'est réveillée, la plaignante dit avoir remarqué que sa robe était déchirée et qu'elle se sentait "très, très étrange" et "confuse". "Je me sentais très étrange, brumeuse. Je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Il m'a fallu du temps pour revenir complètement", détaille-t-elle, toujours dans des propos rapportés par le Manchester Evening News.

Le message Instagram de Saha Matturie "l'a rendue malade"

Lorsqu'on lui demande ce qu'elle ressent à propos de ce qu'il s'est passé, la victime présumée confie qu'elle a d'abord "ignoré" mais que le souvenir de cet épisode la rend maintenant "vraiment malade".

À la suite du crime présumé, la femme indique qu'elle a trouvé son amie et lui a lancé: "Nous devons sortir d'ici." D'après son témoignage auprès de la police, elles ont ensuite quitté l'appartement ensemble et pris un taxi sans dire au revoir à Saha Matturie. Environ une semaine plus tard, la plaignante assure avoir reçu un message sur Instagram de Matturie dans lequel il l'a invitée à une fête. "Cela m'a rendu malade", dit-elle à l'officier.

L’audience a ensuite été ajournée. Le procès de Benjamin Mendy et de Louis Saha Matturie reprend ce jeudi matin.