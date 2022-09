Procès Mendy: hommage à Elizabeth II et procès ajourné en raison du malaise d'un juré

Ce vendredi, le procès de Benjamin Mendy a été marqué par un hommage à la Reine Elizabeth II, décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans. En raison du malaise d'un juré, le procès a été ajourné.

Le procès de Benjamin Mendy et du co-accusé Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien footballeur) a été ajourné en raison du malaise d'un juré. Cette décision, prise par le juge Steven Everett, est intervenue alors que la cour rendait hommage à la Reine Elizabeth II, décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans. Les personnes présentes à la Chester Crown Court ont observé deux minutes de silence pour rendre hommage à l'ancienne souveraine.

"Les affaires continuent"

"Cette courte séance est organisée pour marquer le très triste décès de notre plus ancien monarque, Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui est décédée hier, a déclaré je juge Steven Everett. Elle était le plus ancien monarque du Royaume-Uni et était aimée et respectée dans le monde entier."

Le juge a déclaré qu'il était "juste et approprié" de réfléchir à "l'effet extrêmement positif de sa vie sur le Royaume-Uni et sur notre société dans son ensemble". Avant de quitter la salle d'audience, le juge a ajouté : "Les affaires continuent comme d'habitude, comme Sa Majesté l'aurait voulu".

Benjamin Mendy (28 ans) est accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes.