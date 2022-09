Procès Mendy: soirées arrosées, relations consenties avant le viol présumé…, l’intense contre-interrogatoire de la sixième plaignante

Le procès pour viol de Benjamin Mendy s’est poursuivi ce lundi avec l’audition de la sixième plaignante. Si la victime présumée a reconnu avoir eu des relations consenties avec le footballeur plusieurs mois avant, elle l’accuse de viol après une soirée en juillet 2021. Mais lors de son contre-interrogatoire, la jeune femme a eu du mal à contenir son émotion face à l'insistance de l'avocate de la défense.

Après la lecture de nombreux sms entre Benjamin Mendy et l’une des plaignantes ainsi que des conversations entre deux victimes présumées, le procès du footballeur a connu une pause de quatre jours. De retour au tribunal de Chester ce lundi, le défenseur de Manchester City et de l’équipe de France a fait face à une sixième accusatrice.

Après l’audition du témoignage de la jeune femme, via un enregistrement vidéo auprès de la police, cette dernière s’est présentée devant le juge (derrière un rideau pour ne pas être vu par les deux accusés) pour le contre-interrogatoire par l’une des avocates du champion du monde 2018.

Une soirée bien arrosée chez Mendy

La jeune femme assure avoir été invitée à une fête en juillet 2021 dans le manoir du joueur tricolore via un message envoyé sur Snapchat par le co-accusé Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien footballeur Louis Saha). Accompagnée d’une amie à elle, elle a donc fait la fête dans un club de Manchester avec le Français, y a bu de l’alcool avant de retourner à la maison de Benjamin Mendy pour y finir la soirée et y dormir.

Sur place, les festivités ont continué et la victime présumée a confirmé y avoir encore bu avant de demander à aller se coucher. "Je ne me souviens de rien, ce qui ne me ressemble vraiment pas", a notamment raconté la jeune femme lors de son audition par les enquêteurs.

Des relations consenties avec Mendy

Accusé de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle par sept femmes, Benjamin Mendy aurait abusé de cette sixième plaignante en juillet 2021. Mais dans son témoignage puis lors du contre-interrogatoire, la jeune femme ainsi que les différentes parties impliquées ont expliqué qu’elle avait déjà eu plusieurs relations consenties avec le joueur de Manchester City. Elle en a même plaisanté par sms avec une amie à elle: "J'ai couché avec un joueur très célèbre de City hier soir."

Son amie a lui répondu: "la prochaine fois, obtiens un autographe s'il te plaît, une chemise signée haha". La plaignante a affirmé qu'elle ne se souvenait pas des messages car les faits s'étaient déroulés il y a longtemps.

Selon les éléments acceptés par l’accusation et par la défense, cette sixième plaignante a eu des relations consenties avec le footballeur de 28 ans en en mars et avril 2021, soit quelques mois avant son viol présumé par le Français.

Lorsque l’avocate de Benjamin Mendy, Eleanor Laws, s’est interrogée sur un possible consentement de la jeune femme le soir où elle accuse le Citizen de viol, celle-ci a répondu: "[Une relation consentie?] Quand j'étais sobre en mars, pas cette nuit-là."

"Je me suis réveillé et il était sur moi", les larmes de la plaignante

Face à l’insistance de l’avocate de Benjamin Mendy sur la notion de consentement, la victime présumée est restée droit dans ses bottes et a assuré à plusieurs reprises: "Je me suis réveillé et il était sur moi".

L’intensité du contre-interrogatoire a été telle que la sixième plaignante n’a pas réussi à retenir ses larmes. Après un petit quart d’heure d’interruption, la joute verbale entre Eleanor Laws et la plaignante a repris.

"Je ne suis pas ici pour être passée au gril, la victime présumée accusée d’être retournée onze fois chez Mendy

On lui a notamment reproché d’être retournée chez le footballeur pour y faire la fête après le viol présumé. "Je suis ici pour parler de la nuit où je me suis réveillé pour trouver quelqu'un en train de coucher avec moi, je ne suis pas ici pour être passée au gril", a répondu la jeune femme.

Les représentants du Français indiquent même qu’elle est allée chez lui à onze reprise après juillet 2021. "Je suis peut-être retourné environ quatre fois mais je ne me souviens pas de onze fois", a ensuite réagi la plaignante.

La plaignante aurait fait la fête avec Mendy le lendemain du viol supposé

Mais Eleanor Laws a enchaîné en lui demandant pourquoi elle était retournée au domicile du latéral de l’équipe de France, dès le lendemain du viol supposé. "Dès le lendemain soir de ce jour-là, vous êtes sortie avec M. Mendy et vous êtes retournée à l'endroit même où vous avez été violée. Pourquoi être revenue? […] Vous êtes revenue parce que vous sentiez que vous vous amusiez chez lui, vous avez aimé y aller, n'est-ce pas?"

La sixième plaignante a répondu en disant que c’était parce qu’elle tentait d’oublier le viol dont elle avait été victime. Après de nouvelles questions sur ses soirées au domicile du Français et des images d’elle souriante, la jeune femme a une nouvelle fois fondu en larmes.

Au moment de quitter la barre pour reprendre ses esprits, la plaignante a lancé un "comment pouvez-vous utilisez ça?" à destination de l’avocate de Benjamin Mendy. Si le procès a bien repris après cette seconde interruption, le juge en charge de l’affaire a préféré écourter la journée et repousser à mardi la suite de cet intense contre-interrogatoire.