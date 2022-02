Un champion paralympique français poursuivi pour viols et agressions sexuelles

Médaillé d'or aux Jeux paralympiques de 1996 à Atlanta, un ancien sportif français a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles commises dans le cadre de l'exercice de sa profession d'ostéopathe, selon L'Équipe.

Après sa carrière au palmarès bien rempli, il était devenu ostéopathe. Un ancien athlète paralympique français, médaillé d'or de cyclisme aux Jeux paralympiques de 1996 à Atlanta, est mis en examen pour deux viols et six agressions sexuelles sur des femmes, selon une information rapportée ce jeudi par L'Équipe. Les plaignantes sont des patientes de son cabinet parisien. Elles l'accusent pour des faits qui seraient survenus entre 2019 et 2021.

La justice s'est emparée de l'affaire en juin dernier, après la plainte d'une patiente. L'homme, âgé de 49 ans, avait alors été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour viol et agression sexuelle. L'enquête ayant abouti à d'autres plaintes, une deuxième mise en examen a été prononcée le 1er février.

L'avocat plaide un "manque de communication"

Son avocat "conteste formellement" les accusations. Il affirme cependant que son client "reconnaît peut-être un manque de communication sur les gestes pratiqués auprès de ses patients". Il admet aussi un "manquement déontologique grave" pour la première plainte.

Non voyant, l'homme a accumulé des titres sportifs durant une vingtaine d'années. Multiple champion du monde, d'Europe et de France, il a décroché la médaille d'or paralympique sur l'épreuve cycliste du kilomètre arrêté.