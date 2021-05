OM-Strasbourg: "On n'est pas là pour plaire au public", Laurey défend son style de jeu

Thierry Laurey a savouré le nul obtenu par Strasbourg à l’OM (1-1) ce vendredi en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Le technicien alsacien a apprécié l’efficacité de son équipe devant le but adverse.

Pas forcément au mieux dans le jeu, Strasbourg est passé tout près de repartir de Marseille avec une victoire et trois points très importants dans la lutte pour le maintien. Après un but de Dario Benedetto dans les dernières minutes, le club alsacien s'est finalement contenté d'un nul (1-1) en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Un résultat qui suffit au bonheur de Thierry Laurey.

"Je ne sais pas comment qualifier la victoire de l’OM à l’aller. Ce n’était même pas chanceux, c’était miraculeux mais c’est arrivé. Aujourd’hui on aurait pu faire la même chose, mener un à zéro et réussir à terminer la rencontre devant, a réagi l’entraineur du RCS après la rencontre lors de son passage en conférence de presse. Si on en est là aujourd’hui, c’est que l’on n’a pas été performants en début de saison. On essaye de le combler. On a été beaucoup plus consistants depuis la reprise en janvier. On fait des choses qui se tiennent. C’est de mieux en mieux. Ce n’est pas toujours ultra sexy mais c’est efficace et c’est ce qu’on nous demande pour se maintenir."

Laurey: "Pas là pour faire les beaux"

Quinzième de Ligue 1 avec 38 points en 35 rencontres, Strasbourg possède sept longueurs d'avance sur la zone rouge et la place de barragiste détenue par Nantes. Certes le RCS n'a pas spécialement briller dans le jeu, mais la priorité de Thierry Laurey était avant tout de ne pas rentrer bredouille du Vélodrome. Mission accomplie, et tant pis pour le spectacle.

"On n'est pas là pour faire les beaux, on n'est pas là pour plaire au public ou aux téléspectateurs, a encore lâché le coach strasbourgeois. On est là pour être efficace. Ce que je veux c'est onze mecs sur le terrain qui se dépensent les uns pour les autres et qui arrivent à se faire trois passes et ne perdent pas de ballons inutilement ou ont plaisir à jouer ensemble.

Et de conclure plutôt satisfait l'état d'esprit affiché par ses joueurs sur la pelouse du Vélodrome: "Si tu n'es pas heureux quand tu joues dans le stade de l'OM il faut que tu changes de métier rapidement, ce n'est pas possible, même sans public. On ne fait pas toutes les choses biens, on a encore des choses à travailler mais on est solidaires. C’est ce qui est important dans la dernière ligne droite."