Football américain: John Madden, légende de la NFL, s'est éteint

Légende du football américain, le mythique entraîneur des Raiders John Madden, qui a donné son nom à la licence de jeu vidéo, est décédé dans la nuit à l'âge de 85 ans.

La NFL perd un mythe. Véritable légende du football américain, John Madden est mort dans la nuit à l'âge de 85 ans. C'est justement la ligue nord-américaine qui a communiqué la nouvelle sur les réseaux sociaux. Et qui, ce mercredi, pleure le départ d'une de ses plus grandes figures de proue.

Coach de légende, révolutionnaire du commentaire et star d'une franchise de jeu vidéo

Ancien entraîneur des Raiders d'Oakland (1969-1978), avec lesquels il avait atteint à sept reprises la finale de conférence et remporté le Superbowl en 1976, John Madden restera aussi celui qui a révolutionné la façon de commenter les matchs à la télévision, devenant consultant après la fin de sa carrière. Surtout, pour les plus jeunes générations, le nom de John Madden rime avec une franchise de jeu vidéo qui a ouvert la culture du football US à des millions de personnes pas forcément au fait de ce sport, et cela dès 1988.

"Personne n'aimait le football plus que "Coach"", résumera le commissaire de la NFL Roger Goodell. "Il était le football. Il était une incroyable caisse de résonance pour moi et pour tant d'autres. Il n'y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons à jamais redevables de tout ce qu'il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu'ils sont aujourd'hui."