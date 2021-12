NFL: Demaryius Thomas, vainqueur du Super Bowl en 2015, retrouvé mort chez lui

La NFL a annoncé la mort de Demaryius Thomas, ancien joueur de 33 ans vainqueur du Super Bowl 50 (en 2015), jeudi. Il a été retrouvé chez lui par les secours.

Le monde du foot US est en deuil. Demaryius Thomas, ancienne star des Broncos de Denver, a été retrouvé mort chez lui, jeudi soir, à l’âge de 33 ans (il allait fêter ses 34 le jour de Noël). Les services de police ont découvert le corps de l'ancien receveur à son domicile situé à Roswell (Géorgie). Selon les premiers éléments, la police penche pour un décès consécutif à un problème médical, relate le Washington Post.

La NFL a publié un message sur Twitter. "La famille NFL pleure la perte tragique de Demaryius Thomas et nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches", indique l’instance.

Demaryius Thomas a remporté le Super Bowl 50 en 2015 avec les Broncos de Denver aux côtés de Payton Manning. Il a passé la majorité de sa carrière dans la franchise du Colorado (2010-2018) et a participé au Pro Bowl (le All Star Game du Foot US) à quatre reprises, dont trois fois consécutivement entre 2012 et 2014.



Il avait marqué les esprits en 2015 lors d’un touchdown de 80 mètres sur une passe de Tim Tebow en prolongation d’un match contre le Steelers de Pittsburgh (29-23).

Demaryius Thomas avait ensuite rejoint Houston (2018), puis les New England Patriots (2019), puis les Jets de New York (2019). Il a mis un terme à sa carrière le 28 juin dernier. Plusieurs anciens partenaires ou adversaires ont publié des messages de soutien sur les réseaux sociaux.