NFL: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Super Bowl

Les Los Angeles Rams face aux Cincinnati Bengals, c’est l’affiche du Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi au So-Fi Stadium de Los Angeles. Une rencontre et un show très attendu à suivre en direct à partir de 0h30 sur L’Equipe et beIN Sports 1 et en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

L'équipe très complète des Los Angeles Rams poussés par leurs fans ou les Cincinnati Bengals du phénomène Joe Burrow que personne n'a vu venir ? L'affiche rafraîchissante de la 56e édition du Super Bowl promet du suspense, dimanche dans le So-Fi Stadium flambant neuf à Los Angeles. Elle sera diffusée sur les chaînes L’Equipe et beIN Sports 1 à partir de 0h30 et à suivre en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

Une mi-temps avec Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blidge

Le spectacle devrait être au rendez-vous, au coeur de l'enceinte à 5,5 milliards de dollars (4,8 milliards d'euros) remplie de 70.000 spectateurs, avec également le show de la mi-temps au top du hip hop, entre crème de la crème actuelle incarnée par Kendrick Lamar, et revival vintage avec Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg et Mary J. Blidge.

Qui pour succéder à Tom Brady ?

Autre signe du temps qui passe, ce sera la première finale du championnat NFL de l'ère post-Tom Brady, qui a mis un terme la semaine passée à sa prodigieuse carrière longue de 22 ans, fort de sept bagues remportées, dont la dernière un an plus tôt avec les Tampa Bay Buccaneers.

Même si Los Angeles a la faveur des bookmakers, il est difficile de savoir lequel des deux quarterbacks, que tout oppose ou presque, lui succèdera et soulèvera le trophée Vince Lombardi. Ce qui est sûr, "No Diggity" en argot, comme le clame Dr. Dre, c'est que le futur champion, que ce soit Matthew Stafford ou Burrow, deux néophytes à ce stade, sera sacré pour la première fois. Tout comme l'entraîneur, Sean McVay (Rams) ou Zac Taylor (Bengals), qui formeront à 36 et 38 ans le plus jeune duo de coaches d'un Super Bowl.