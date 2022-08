NFL: l'absence de Tom Brady pour "un problème personnel" qui interpelle

Tom Brady sera absent plusieurs semaines, a annoncé ce jeudi son coach chez les Tampa Bay Buccaneers, en raison d'un "problème personnel". Surprenant et surtout inhabituel chez la star de NFL.

La superstar du football américain, Tom Brady, sera éloigné quelques semaines de son équipe de Tampa Bay Buccaneers, actuellement en pleine préparation de la saison NFL, pour "régler certaines choses personnelles", a annoncé ce jeudi son entraîneur Todd Bowles.

"Tom a été excusé aujourd'hui. Il sera de retour à un moment, après le match de présaison contre Tennessee" programmé le 20 août, a ajouté Bowles après l'entraînement du jour, précisant que l'absence de Brady a été discutée à l'avance. Lorsque les médias lui a demandé si un problème de santé en était la raison, l'entraîneur a répondu: "C'est un problème personnel. C'est tout ce que je peux vous dire".

Plutôt que de manquer le travail foncier des deux premières semaines, Brady a préféré se retirer, pendant que le reste de l'équipe se prépare pour ce match amical et celui contre les Miami Dolphins samedi, afin de permettre aux quarterbacks remplaçants de s'escrimer. "Il voulait s'intégrer, poser les bases d'une alchimie avec les gars et passer par ces deux premières semaines de camp d'entraînement. Sachant qu'il n'allait pas jouer les deux premiers matchs de préparation, il ne voulait pas priver Blaine Gabbert et Kyle Trask, ainsi que Ryan Griff, de répétitions en vue de ces rencontres", a expliqué Bowles.

Ce n'est vraiment pas une habitude

Le septuple vainqueur du Super Bowl, qui vient de fêter ses 45 ans, avait pris sa retraite sportive en début d'année, avant de revenir sur sa décision quelques semaines plus tard.

L'annonce de l'absence du quarterback, connu pour son professionnalisme jusqu'au bout des ongles, a de quoi surprendre, mais le doute n'habite pas les Buccaneers sur le fait qu'il sera opérationnel au début de la saison. "Il n'y a aucun doute" pour que Brady soit présent chez les Dallas Cowboys le 11 septembre, "j'ai un niveau de confiance assez élevé", a assuré l'entraîneur de Tampa Bay. "C'est quelque chose qu'il doit gérer. Nous lui faisons confiance."