NFL: Sandra Douglass Morgan première femme noire présidente d'une franchise

Les Las Vegas Raiders, une franchise NFL, ont nommé ce jeudi Sandra Douglass Morgan en tant que présidente. Elle est la première femme noire à occuper un tel poste dans le championnat de football américain.

Sandra Douglass Morgan, nommée à la tête des Las Vegas Raiders, est devenue jeudi la première femme noire présidente d'une franchise de NFL, le championnat de football américain. Elle avait été auparavant vice-présidente du comité d'organisation du Super Bowl de Las Vegas et a présidé de 2019 à 2021 la commission de contrôle des jeux de hasard dans le Nevada.

Elle a également travaillé en tant que procureur de la ville de Las Vegas et avocate pour MGM International. "C'est l'honneur d'une vie de rejoindre les Raiders à l'un des moments les plus importants de leur histoire", a-t-elle écrit dans un communiqué annonçant sa nomination.



Les Raiders, qui ont déménagé de Oakland (Californie) à Las Vegas (Nevada) en 2020, avaient déjà fait tomber des barrières en 1979 en faisant de Tom Flores le premier entraîneur hispanique dans l'histoire de la NFL, puis en nommant Art Shell premier entraîneur noir de l'ère moderne de ce sport en 1989.

"Nous sommes extrêmement chanceux de l'avoir à la barre."



Sandra Douglass Morgan devient le troisième président des Raiders en moins d'un an après le licenciement en mai de Dan Ventrelle, qui avait succédé à Marc Badain, démissionnaire. "Je suis ravi que Sandra ait accepté de rejoindre la famille des Raiders", a déclaré Mark Davis, propriétaire de la franchise. "L'apport de son expérience, de son intégrité et de sa passion sera inestimable pour nous. Dès que j'ai rencontré Sandra, j'ai su qu'elle était une force dont nous aurions besoin. Nous sommes extrêmement chanceux de l'avoir à la barre."



L'arrivée de Morgan intervient neuf mois après la démission de l'entraîneur Jon Gruden à la suite d'une enquête de la NFL sur des propos racistes, homophobes et misogynes qu'il aurait tenus dans des emails. Gruden a été remplacé par Rich Bisaccia, qui a conduit les Raiders jusqu'aux playoffs, puis le club a engagé Josh McDaniels comme entraîneur principal en janvier dernier.