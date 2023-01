NFL: des "signes d'amélioration" pour Damar Hamlin après son arrêt cardiaque

Victime d'un arrêt cardiaque lundi après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire, le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin reste hospitalisé dans un état critique mais il a montré des signes encourageants de progrès ces dernières heures.

Le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, toujours hospitalisé dans un état critique après un arrêt cardiaque consécutif à un choc subi lundi pendant un match de la NFL, a montré des signes encourageants de progrès ces dernières heures, a annoncé son club ce mercredi. "Damar reste dans un état critique, avec des signes d'amélioration notés (mardi) et cette nuit. Il devrait rester en soins intensifs, l'équipe soignante continuant à le surveiller et à le soigner", a tweeté la franchise.

Une annonce qui confirme les témoignages de divers proches de Hamlin auprès de plusieurs médias américains. "Pour le moment, les choses vont dans une direction positive", avait ainsi déclaré, plus tôt auprès de NFL Network, Jordon Rooney, un ami et représentant marketing de Hamlin. Un message de la même tonalité que celui délivré à ESPN par l'agent du joueur, Ron Butler, affirmant avec un peu plus de précision que "ses niveaux d'oxygène se sont améliorés".

Son oncle, Dorrian Glenn, s'exprimant également auprès d'ESPN, a assuré que l'état de son neveu "progresse par rapport à la veille". Lundi soir, Hamlin a été victime d'un arrêt cardiaque après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire lors du match de saison régulière contre les Bengals à Cincinnati. Une séquence terrifiante vue sur une chaîne nationale par des millions de téléspectateurs, assistant à ce match entre deux candidats au Super Bowl, dans un stade plein à craquer, subitement réduit au silence. En son sein, les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de lui, beaucoup d'entre eux priant à genoux, certains en larmes.

Vive émotion

Le "safety" (défenseur) des Bills, âgé de 24 ans, a été pris en charge rapidement pour recevoir les premiers soins médicaux, pendant plus d'une demi-heure. "Son coeur a recommencé à battre et il a été transféré au centre médical de l'Université de Cincinnati", avait alors indiqué son club. Dorrian Glenn a affirmé à ESPN que Hamlin a en fait dû être réanimé par les médecins à deux reprises, d'abord sur le terrain puis une fois arrivé à l'hôpital. Une affirmation contestée par Jordon Rooney. Ce dernier a en outre dit que la famille de Hamlin est mécontente des critiques dont fait l'objet, sur les réseaux sociaux, le receveur des Bengals Tee Higgins, que Hamlin a percuté.

"C'était une action de jeu typique du football américain, ils ne veulent pas du tout de ce genre d'intimidation contre Tee". La NFL, qui a reporté le match sine die, "n'a pas encore pris de décision concernant sa reprise éventuelle à une date ultérieure", a-t-elle déclaré mardi. En attendant, la journée de championnat, la dernière de saison régulière, est maintenue ce week-end, et les Bills ont dû reprendre l'entraînement mercredi en vue de recevoir les Patriots de New England dimanche, pendant que des fans étaient rassemblés à l'extérieur du stade afin d'organiser une veillée de prière pour Hamlin.

L'émotion reste vive sur le sort du joueur, bien au-delà du monde du sport, à l'image du président américain Joe Biden qui "a pris connaissance de l'horrible nouvelle", espérant "que son état de santé s'améliore rapidement", selon la Maison Blanche. Elle se traduit aussi par des dons en cascade sur la plate-forme de financement participatif "GoFundMe", où Hamlin avait ouvert une cagnotte en 2020, afin d'acheter des jouets pour les enfants les plus touchés par le Covid. La collecte de fonds dont l'objectif initial était de 2.500 dollars a dépassé les 6,5 millions depuis lundi soir.