NFL: "Une chose terrible à voir", les réactions du sport US au malaise cardiaque de Damlar Hamlin

Lors du match de Foot US entre Cincinnati et Buffalo Bills, le joueur Damar Hamlin s’est effondré sur le terrain après avoir pris un coup violent. Dans un "état critique", la santé de l’Américain est la principale préoccupation aux Etats-Unis. De nombreux grands noms du sport US comme Lebron James ont réagi à ce triste évènement.

2023 commence d’une bien mauvaise manière aux Etats-Unis. Durant le match de Foot US entre Cincinnati Bengals et Buffalo Bills, le joueur de la seconde équipe citée Damar Hamlin a été transporté à l’hôpital et est dans un "état critique".

Durant le premier quart-temps, Hamlin subit un coup violent mais parvient dans un premier temps à se relever. Quelques secondes après, le joueur de Buffalo s’effondre, suscitant l’inquiétude des joueurs et spectateurs présents. Amené à l’hôpital après avoir été placé sous oxygène, l’état du footballeur de 24 ans inquiète le monde du sport. Plusieurs sportifs américains ont d’ailleurs manifesté leur soutien à Hamlin.

Lebron James et Klay Thompson réagissent

Sur les réseaux sociaux, de nombreux éléments de la NFL ont envoyé un message de soutien au joueur de Buffalo, en espérant évidemment qu’il se remette vite de ce choc. L’ancien quarterback de Baltimore Robert Griffin III a une pensée pour la famille du joueur: "Gardez-le et sa famille dans vos prières." Joueur de Cincinnati, Ja’Marr Chase s’est aussi exprimé sur les réseaux sociaux: "Je veux envoyer une prière à Damar et sa famille."

Cet évènement n’a pas touché que le sport US, loin de là. Plusieurs joueurs de basket mis au courant ont réagi en conférence de presse. Parmi eux, Lebron James, le célèbre basketteur des Los Angeles Lakers: "La santé des joueurs dans tous les sports passe avant tout. C'était une chose terrible à voir et je ne peux que souhaiter le meilleur à ce jeune."

Devant la presse, l’arrière des Golden State Warrios: "En tant qu'athlètes, le jeu peut parfois nous éclipser en tant qu'individus ou personnes, et au nom de l'organisation des Warriors, nous lui souhaitons simplement le meilleur, nous le gardons dans nos prières et nous espérons le meilleur résultat possible. C'est une personne extraordinaire, et cela dépasse le cadre du sport".