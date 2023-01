NFL: quatre jours après son arrêt cardiaque, Damar Hamlin a parlé à sa famille et ses coéquipiers

Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin, victime d'un arrêt cardiaque consécutif à un énorme choc subi lundi pendant un match de NFL, affiche des progrès constants. Il a pu échanger avec sa famille et ses coéquipiers.

Les nouvelles sont chaque jour un peu plus rassurantes. Victime d'un arrêt cardiaque lundi après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire, le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin va de mieux en mieux.

"Selon les médecins de l'Université de Cincinnati, le tube respiratoire de Damar a été retiré cette nuit. Il continue à progresser remarquablement dans son rétablissement. Sa fonction neurologique reste intacte, et il a pu parler à sa famille et à son équipe de soins", a écrit son club ce vendredi sur ses réseaux sociaux.

"Je vous aime les gars"

Damar Hamlin a aussi pu échanger avec ses coéquipiers lors d'un appel FaceTime. "Je vous aime les gars", leur a-t-il dit.

Jeudi, deux des chirurgiens en charge du joueur de 24 ans avait confirmé ses "progrès substantiels" au cours d’une conférence de presse.

"Il montre des signes de bon rétablissement neurologique ainsi qu'une amélioration clinique globale, liés à ses signes vitaux mais aussi à beaucoup de ses autres organes individuels. Il commence à se réveiller, et il semble que son état et ses fonctions neurologiques soient intacts", ont indiqué les docteurs William Knight et Timothy Pritts, précisant alors qu’il était toujours traité dans l’unité de soins intensifs.

C’est lors d’un match de NFL contre les Bengals que Damar Hamlin a pris un coup violent lors d'un plaquage. Il s’est d’abord relevé avant de s'effondrer au sol pour ne plus se relever. Il a reçu des soins médicaux pendant plus de trente minutes et un massage cardiaque a été pratiqué. Son cœur a alors recommencé à battre sur le terrain et il a été transporté en ambulance à l'hôpital.