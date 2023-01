NFL: une "amélioration remarquable" pour Damar Hamlin, trois jours après son arrêt cardiaque

Victime d'un arrêt cardiaque lundi après avoir subi un terrible choc à la poitrine en plaquant un adversaire, le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin reste hospitalisé dans un état critique mais il montre "des progrès constants".

Ce sont des nouvelles rassurantes. Le joueur des Buffalo Bills Damar Hamlin, toujours hospitalisé après un arrêt cardiaque consécutif à un choc subi lundi pendant un match de NFL, affiche des signes encourageants de progrès.

"Des progrès constants"

"Selon les médecins qui s'occupent de Damar Hamlin au centre médical de l'Université de Cincinnati, Damar a montré une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures. Bien qu'il soit toujours dans un état critique, il a démontré qu'il semble être neurologiquement intact. Ses poumons continuent de guérir et il fait des progrès constants. Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le soutien que nous recevons", a annoncé son club ce jeudi dans un communiqué.

"Il va mieux, il est réveillé et montre de nouveaux signes d'amélioration. Merci mon Dieu. Continuez à prier, s'il vous plaît", a également écrit sur Twitter son coéquipier Kaiir Elam. C’est lors du match de NFL contre les Bengals, en saison régulière, que Hamlin a pris un coup violent lors d'un plaquage sur un adversaire au milieu du premier quart-temps. Il s’est d’abord relevé puis s'est effondré au sol pour ne plus se relever. Il a reçu des soins médicaux pendant plus de trente minutes, la chaîne ESPN rapportant qu'un massage cardiaque avait été pratiqué.

Les joueurs des deux équipes se sont rassemblés autour de lui pendant l'intervention des premiers secours, beaucoup d'entre eux priant, certains fondant en larmes. Son cœur a recommencé à battre sur le terrain et il a été emmené en ambulance au centre médical de l'Université de Cincinnati, où il reste hospitalisé dans un état critique.