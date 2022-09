Une franchise de football américain va débarquer à Paris l’année prochaine

La Ligue européenne de foot US a annoncé la création d’une nouvelle franchise à Paris qui disputera la saison 2023.

Une équipe de foot US à Paris. La Ligue européenne (EFL) a annoncé, ce vendredi, l’entrée de six nouvelles franchises pour la saison 2023, dont la Paris Football Team. L’équipe a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter tout nouvellement créé pour l’occasion. "Le temps est venu pour une nouvelle franchise d'éclore, indique un spot d’annonce. Pour la fierté, l'honneur, la gloire."

Créée en 2020, l’European Football League a disputé sa première saison en 2021 avec douze équipes réparties en trois conférences (nord, centrale et sud). Sept d’entre elles sont allemandes dont Francfort, sacré lors de la première édition. Berlin, Hambourg, Leipzig, Stuttgart, Rhein Fire (Düsseldorf) et Cologne s’ajoutent à la grande colonie outre-Rhin. Deux équipes autrichiennes (Innsbruck, Vienne), une polonaise (Wroclaw), une espagnole (Barcelone) et une turque (Istanbul) complètent actuellement le casting.

Celui-ci s’étendra avec six nouveaux adhérents en 2023 dont Paris mais aussi Zurich (Suisse), Fehervar (Hongrie), Milan (Italie), Munich (Allemagne) et Prague (République tchèque). La finale de l’édition 2022 aura lieu dimanche et opposera les Hambourg Sea Devils aux Vikings de Vienne à Klagenfurt (Autriche).

"Lorsque nous nous sommes assis ensemble au printemps 2020 et avons fait des plans sur la façon dont la ligue pourrait se développer dans les années à venir, je n'aurais pas osé rêver que cette image émergerait si rapidement, a confié Zeljko Karajica, directeur général de l’EFL, dans un communiqué sur le site de l’organisation. Ce sport inspire également de plus en plus de personnes dans L'Europe, et la Ligue européenne de football alimente l'intérêt croissant. Avec Paris, Prague, Milan, Zurich ou Munich, nous ajoutons des métropoles qui rendent notre produit encore plus attractif."