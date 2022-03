Foot US: un jeune espoir meurt après être tombé du plus haut manège de chute libre au monde

Tyre Sampson, présenté comme un grand espoir de football américain avec un possible avenir en NFL, est décédé à Orlando à l’âge de 14 ans. Il a été ejecté d'un manège de chute libre, considéré comme le plus haut du monde.

Scène d’horreur en plein parc d'attractions. Jeudi 24 mars, Tyre Sampson, âgé de 14 ans et présenté comme un grand espoir du footbal américain avec un possible avenir en NFL, est décédé après avoir chuté de plusieurs dizaines de mètres d’un manège à sensation situé à Orlando, en Floride. L’adolescent a été éjecté de la tour de chute libre, considérée, du haut de ses 131 mètres, comme la plus haute du monde.

Les images captées par des témoins de la scène sont glaçantes. On y voit Tyre Sampson tomber du manège alors que celui-ci est en train d’opérer sa descente. Des cris d’effroi retentissent aussitôt, tandis que le corps de l’adolescent gît sur le sol. Transporté d’urgence à l’hôpital, l’adolescent, originaire de St. Louis, dans le Missouri, a rapidement succombé à ses blessures.

"Il paniquait quand il était en train de monter"

"Il paniquait quand il était en train de monter, a confié son père auprès de Fox35 Orlando. Quand le trajet a décollé, c'est à ce moment-là qu'il s'est senti mal à l'aise. Il s'est dit : 'Qu'est-ce qui se passe ?' C'est à ce moment-là qu'il a commencé à paniquer et qu'il expliquait à son ami à côté de lui : 'Je ne sais pas mec. Si je n'y arrive pas, s'il te plaît, dis à ma mère et à mon père que je les aime.'" Pour qu'il dise quelque chose comme ça, il a dû ressentir quelque chose", a poursuivi l’Américain au près du média local.

Selon son père, l’adolescent, membre de l’équipe de foot US d’East St. Louis Highschool, était promis à un brillant avenir dans le football américain. "C'était un joueur d'équipe. C'était le genre de jeune homme qui pouvait enlever son maillot pour vous le donner", a expliqué son père.

A Orlando avec son équipe pour un camp d'entraînement

Selon le St. Louis Post-Dispatch, cité par CBS, Tyre Sampson, 1,95 m pour 135 kg, et son équipe étaient présents à Orlando pour effectuer un camp d’entraînement d’une semaine. Son entraîneur a confié au WKMG-TV être "dévasté et choqué d’apprendre la mort tragique de l’adolescent".

Dans un communiqué, Icon Park, le parc d'attractions où a lieu le drame, a indiqué collaborer pleinement avec les enquêteurs pour faire la lumière sur ce qu’il s’est passé. Le manège en question est pour l’instant fermé indéfiniment.