Biathlon: Anaïs Bescond annonce à son tour sa retraite

Présente à Oslo pour la Coupe du monde de biathlon, Anaïs Bescond s’apprête à vivre sa dernière compétition. Via un post sur Instagram, la biathlète française de 34 ans a annoncé son intention de prendre sa retraite à l'issue de cette dernière manche.

Des temps à rendre nostalgiques les fans de biathlon. Après Simon Desthieux, c’est la biathlète française Anaïs Bescond qui va se retirer du circuit. Actuellement à Oslo pour la Coupe du monde, la triple médaillée olympique de Pyeongchang en 2018 s’apprête à vivre sa dernière course.

Via son compte Instagram, la Française de 34 ans a expliqué les raisons de ce choix: "Toutes les bonnes choses ont une fin. Ce printemps, je vais ranger ma carabine et je vous assure qu’elle va me manquer. C’est avec beaucoup d’émotions que je vous adresse ces mots (…) Je vais tourner une page pour poursuivre mon chemin."

Une carrière riche en "émotions"

C’est un grand nom du biathlon français qui va passer le flambeau. Principalement connue pour ses excellents Jeux olympiques en Corée du Sud, où elle a remporté trois médailles en 2018, Bescond est passée par de nombreuses émotions. En 2014, cette dernière est proche de remporter une médaille olympique à Sotchi, mais sa meilleure place sera la cinquième.

Dans son message, celle qui détient sept médailles d’argent est revenue sur les différents moments de sa carrière: "Regarder aujourd’hui toutes mes années de haut niveau, c’est me remémorer tellement de choses. Il y a eu des hauts et des bas, des chutes et des sorties de routes, des blessures, de belles rencontres, des amitiés créées, des pays visités, ainsi que des podiums et de savoureuses médailles."

Avant de disputer son dernier sprint, Bescond a tenu à remercier toutes les personnes qui ont su la tirer vers le haut: "J’ai envie et besoin de vous remercier vous ma famille et mes ami(e)s, mes partenaires et supporters, ainsi que toutes celles et ceux qui ont toujours œuvré dans l’ombre à mon équilibre et à ma performance."