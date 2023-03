Biathlon: Anaïs Chevalier-Bouchet, triple médaillée olympique, met fin à sa carrière

Triple médaillée olympique, Anaïs Chevalier-Bouchet a annoncé ce mercredi matin la fin de sa carrière sportive. La Française participera à ses trois dernières courses ce week-end, lors de la dernière étape de la Coupe du monde à Oslo.

Une nouvelle page se tourne pour le biathlon français. Anaïs Chevalier-Bouchet a annoncé ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux sa décision de mettre fin à sa carrière sportive à seulement 30 ans. Après Anaïs Bescond la saison dernière, c'est une autre cadre de l'équipe de France qui raccroche donc les skis et la carabine. L'Iséroise d'origine disputera ce week-end les trois dernières courses de sa carrière à Oslo, lors de la dernière étape de la Coupe du monde 2022-2023, alors qu'elle occupe actuellement la 8e place du classement général.

"Ce seront mes derniers tours de piste à Oslo. Il est temps pour moi de raccrocher la carabine et les skis ! Je suis heureuse de m’être donnée les moyens de réussir et d’être restée fidèle à mes valeurs tout au long de ma carrière. Fière de m’être accrochée dans les moments difficiles, fière d’avoir osé, d’avoir fait des choix, de les avoir assumés. La suite m’attend, je suis sure qu’elle sera belle ! Merci pour tout", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux.

Triple médaillée olympique

Avec son départ, le biathlon français féminin perd l'un de ses plus beaux palmarès. Arrivée sur le circuit mondial lors de la saison 2013-2014, elle décroche son premier podium en décembre 2016 lors du sprint de Nove-Mesto en République Tchèque. Elle remporte le lendemain, sa seule et unique victoire sur le circuit lors de la poursuite.

Mais la biathlète, qui totalise 22 podiums en individuel sur le circuit de la Coupe du monde, a surtout remporté trois médailles olympiques au cours de sa carrière. D'abord à Pyeongchang en 2018 avec le bronze sur le relais féminin puis à Pékin en 2022 où elle décroche deux fois l'argent sur l'individuelle et le relais mixte. A ce palmarès peuvent s'ajouter 7 médailles décrochées lors des championnats du monde, 3 en argent et 4 en bronze tout au long de sa carrière ainsi qu'une 5e place comme meilleur résultat au classement général de la Coupe du monde. Il ne lui manque qu'un titre

Avec cette annonce, la Française est la troisième biathlète de renom a avoir pris la décision de ne pas poursuivre la saison prochaine. Il y a quelques jours ce sont la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland et l'Allemande Denise Hermann-Wick qui ont également annoncé la fin de leur carrière.