Biathlon: la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland raccroche

C'est une page qui va se tourner en biathlon. La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a annoncé mettre un terme à sa carrière. Riche de médailles, avec notamment des Mondiaux exceptionnels en 2020, elle tire sa révérence à 32 ans.

Tenante en titre du gros globe de cristal, la biathlète norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a annoncé mardi qu'elle allait raccrocher les skis et la carabine à la fin de cette saison plombée par des problèmes de santé.

"Le biathlon sera toujours dans mon coeur et c'est donc avec émotion que j'annonce aujourd'hui que "Kollen" (Holmenkollen, ndlr) sera ma dernière course en Coupe du monde", a dit lors d'une conférence de presse la jeune femme de 32 ans, considérée dans son pays comme l'une des meilleures biathlètes de l'histoire.

"C'est un sentiment bizarre, c'est triste mais aussi incroyablement facile: j'ai hâte de savourer ce que la vie a à offrir", a-t-elle déclaré. Triple championne olympique, Roeiseland a connu une saison difficile après avoir contracté un virus, le zona, l'été dernier, ce qui l'a empêchée de se préparer correctement.

Elle n'a rechaussé les skis en compétition qu'à partir de janvier

Après avoir remporté la Coupe du monde en 2022, la Norvégienne n'occupe aujourd'hui que la 15e place du classement général, très loin derrière la Française Julia Simon qui caracole en tête avant la dernière étape cette semaine à Oslo (Holmenkollen).

"Je n'ai pas la motivation qu'il faudrait pour s'entraîner tous les jours à être la meilleure possible", a-t-elle expliqué. "Et maintenant que je n'ai plus cette motivation, je pense qu'il vaut mieux que je raccroche", a ajouté la native d'Arendal.

Aux Jeux olympiques de Pékin l'an dernier, Roeiseland avait couronné une saison faste en décrochant trois médailles d'or (deux en individuel, une en relais) et deux de bronze.

Et en 2020, aux Mondiaux d'Antholz-Anterselva (Italie), elle avait réussi le tour de force unique de gagner sept médailles dans les sept épreuves où elle était alignée. Au cours de sa carrière, elle a au total décroché 13 fois l'or en championnat du monde.