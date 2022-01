Biathlon (Anterselva): Braisaz-Bouchet s'impose devant Simon, doublé français sur l'individuel

Les Françaises ont brillé sur l'individuel à Antholz-Anterselva ce vendredi. Justine Braisaz-Bouchet s'est imposée devant sa compatriote Julia Simon, qui signe son 4e podium de la saison.

Cocorico à Antholz-Alterselva. La Française Justine Braisaz-Bouchet a remporté ce vendredi l'Individuel (15 km) en Italie, comptant pour la Coupe du monde de biathlon, juste devant devant sa compatriote Julia Simon. Auteur d'un 19/20 au tir, la Française a signé le meilleur temps de ski, et termine 51 secondes devant Simon (18/20). Braisaz-Bouchet (25 ans) a signé son premier succès de la saison et le troisième de sa carrière, faisant le plein de confiance à deux semaines des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février). C'est également une belle revanche pour celle qui éprouve des difficultés derrière la carabine depuis le début de la saison.

Simon puissance 4

"Cette course fait du bien. Je sentais parfois des déséquilibres, je commençais à avoir les jambes qui tremblent. J'étais tellement fatiguée à la fin de cette course, plus fatiguée que n'importe quelle autre course. Etre deux Françaises sur la devant de la scène, c'est vraiment cool", a réagi la lauréate du jour au micro de la chaîne L'Equipe, elle qui attendait un succès depuis le 5 décembre 2019.

Après un début de saison délicat, Julia Simon démontre en Italie son net regain de forme, en décrochant son 4e podium individuel, à chaque fois à la 2e place. La Suédoise Mona Brorsson a pris la 3e place, alors que la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, ou les soeurs suédoises Elvira et Hanna Oeberg, ont fait l'impasse pour mieux préparer les JO. Le petit globe de la spécialité revient à Marketa Davidova, 6e à Antholz-Anterselva. Le week-end en Italie se poursuit dès samedi avec la mass-start masculine et le relais féminin.