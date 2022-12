Biathlon: déception pour le relais féminin français qui échoue au pied du podium à Kontiolahti

L'équipe de France ne monte pas sur le podium du relais féminin (4x6km) de Kontiolahti. Avec des performances inégales, les Françaises échouent au pied du podium, derrière la Suède, l'Allemagne et la Norvège.

Pas de podium pour le relais français à Kontiolahti. Les soeurs Oeberg ont tué la course. Comme attendu, le relais suédois a fait forte impression avec Hanna et Elvira Oeberg qui ont réalisé deux relais de très haut niveau. Si Hanna a pioché à deux reprises, elle s'est montrée impériale sur la piste. Derrière, sa soeur a réalisé le sans fautes. La Suède s'impose devant l'Allemagne (+28"01) qui a dépassé la Norvège (+31"05) dans le dernier tour. La France termine quatrième, au pied du podium. Grosse déception pour l'Italie qui termine neuvième. Avec neuf pioches et un tour de pénalité, le relais féminin italien n'avait aucune chance de pouvoir jouer le podium.

Anaïs Chevalier-Bouchet se rassure

Du côté de l'équipe de France, il n'a pas manqué grand chose pour grimper sur le podium. Le groupe a manqué d'homogénéité dans la performance. Cela a très mal commencé par le relais féminin, avec Lou Jeanmonnot qui est passé à côté. Alignée d'entrer, la jeune biathlète de 24 ans a totalement raté son premier tir, avec trois fautes. Elle en a commis une de plus sur le tir debout. Au final, elle a lancé Anaïs Chevalier-Bouchet à plus de 38 secondes. Elle était très déçu au micro de la chaîne L'Equipe. "Je suis verte. J’ai perdu le contrôle avec un gros moment d’absence sur le premier tir. J’étais contente de partir et rendre un truc pareil me rend folle", a t-elle regretté. Derrière, Anaïs Chevalier-Bouchet a formidablement réagi après sa 30e place sur l'Individuelle mercredi, en réalisant le sans-fautes, et une formidable remontée. C'est en première position qu'elle a permis à Chloé Chevalier de s'élancer sur la piste. "J’étais frustré hier (mercredi après l'Individuelle, ndlr). J’ai posé mon standard aujourd'hui. J’avais raté mes derniers relais donc cela fait d’autant plus plaisir", a t-elle réagi.

Chloé Chevalier en difficultés, Julia Simon sur les bons rails

Pour sa soeur Chloé Chevalier, la course a été beaucoup plus compliquée. Partie en tête, elle a su se montrer à la hauteur sur la piste dans le premier tour, mais a craqué sur le pas de tir, avec trois balles de pioches. Plus en difficulté sur les skis par la suite, elle a lancé Julia Simon a presque une minute de la tête. La France était désormais dépendante d'un craquage à l'avant, qui n'a pas eu lieu. La Française a malgré tout réalisé le sans-fautes, comme Anaïs Chevalier-Bouchet. En progrès derrière la carabine en ce début de saison, Julia Simon explique qu'elle a appris de ses erreurs, notamment de la saison dernière: "Une erreur cela arrive mais la double faute est éliminatoire, je travaille là-dessus."

Prochaine étape pour les Françaises, le sprint samedi. Elles s'élanceront à partir de 13h45 dans la nuit et le froid finlandais de Kontiolahti.