Biathlon: début de saison difficile pour les Français à Kontiolahti

Le biathlon a repris ses droits ce mardi, sur la piste finlandaise de Kontiolahti, dans le froid nordique. Un retour aux affaires compliqué pour les Français sur l'individuelle, remporté par le Suédois Martin Ponsiluoma.

Cette première course de la saison ne restera pas dans les annales côté français. Le retour aux affaires a été très compliqué pour les biathlètes tricolores, que ce soit sur la piste ou sur le pas de tir. Aucun Français ne s'est fait une place sur le podium de la première course de la saison de Coupe du monde de biathlon, un individuel de 20 km à Kontiolahti (Finlande) mardi.

Martin Ponsiluoma, auteur d'une seule erreur au tir, s'est imposé en 49 min 36 sec 5/10e devant le Suisse Niklas Hartweig et l'Allemand David Zobel, qui ont tous les deux signé un 20/20. Ce sont d'ailleurs les deux seuls à réaliser le sans-faute.

Les Français pas à la fête

Le meilleur biathlète bleu a été Fabien Claude, finalement neuvième avec un 18 sur 20 au tir, à un peu plus de deux minutes du vainqueur, le Suédois Martin Ponsiluoma. Quentin Fillon Maillet, quintuple médaillé olympique à Pékin et vainqueur du gros globe de cristal l'hiver dernier, a lui aussi commis deux fautes mais a été moins rapide sur les skis (+2:42.). Pour le reste, le jeune Eric Perrot (21 ans) prend une inéterssante 25e place, Emilien Jacquelin se classe 28e, Emilien Claude 37e et Antonin Guigonnat 54e.

Les Françaises auront l'occasion de rattraper le mauvais début des garçons ce mercredi. Elles entreront sur la piste pour l'individuelle à partir de 13h15. Elles ont à coeur de se racheter après une saison dernière très compliquée.

Débuts mitigés pour les Norvégiens

Déception également pour Johannes Boe, qui n'a terminé que douzième, avec près de deux minutes et demie de retard: même très rapide, le Norvégien trois fois vainqueur du gros globe de cristal n'a pas pu compenser complètement sur la piste son imprécision derrière la carabine, avec quatre fautes. Néanmoins, s'il planait un doute sur sa condition phyique après une saison difficile, il est levé. Le Norvégien a été monstrueux sur les skis.

Avec quatre biathlètes dans le top 12 de la course (avec Andersen 23e), les Norvégiens ont un bilan global présentable, même si un podium était espéré. Aucun n'a réussi le sans-faute. Vetle Christiansen (7e) et Erlend Bjoentegaard (10e) ont fauté une fois. Sturla Laegreid (6e) et Aleksander Andersen (23e) sont partis à la faute à deux reprises, une de moins que Johannes Dale (16e) et deux de moins que la star Johannes Boe (12e).