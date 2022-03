Biathlon: Fillon Maillet gagne encore à Otepää, le gros globe est tout proche

Le Français Quentin Fillon Maillet a remporté jeudi le sprint d'Otepaa (Estonie), avant-dernière étape de la Coupe du monde de biathlon, et pourrait s'adjuger pour la première fois le gros globe de cristal dès la prochaine course prévue samedi.

Quentin Fillon Maillet ne lâche rien. Plus que jamais proche du gros globe de cristal, le Français s'est imposé jeudi sur le 10 km sprint de l'avant-dernière étape de la Coupe du monde de biathlon. À Otepää (Estonie), le double champion olympique a été le plus rapide (22:27.4) devant le Norvégien Sturla Holm Laegreid (+7.2) et l'Allemand Benedikt Doll (+11.1).

Auteur du doublé sprint-poursuite la semaine dernière à Kontiolahti (Finlande) juste après les JO de Pékin, Fillon Maillet a poursuivi sur sa lancée en dominant la course avec un très beau 10/10 au tir. Il s'agit de sa 8e victoire de l'hiver en Coupe du monde.

La 23e place peut suffire samedi

Premier poursuivant de Quentin Fillon Maillet au classement général, Émilien Jacquelin n'a signé que le 32e temps de ce sprint (+1:27.9). Quant aux autres Français engagés, Fabien Claude a pris la 9e place, Simon Desthieux s'est classé 15e, Anonin Guigonnat a fini 19e.

Le sacre de Quentin Fillon Maillet pourrait avoir lieu samedi, lors de la mass start. À quatre courses du terme de la saison, l'homme aux cinq médailles à Pékin possède désormais 225 points d'avance au classement général sur son dauphin. Il suffira donc au double champion olympique de terminer au moins 23e de la mass start pour être sacré.

Dans ce cas, il deviendrait le 4e biathlète français à terminer la saison en position de n°1 mondial après Patrice Bailly-Salins (1994), Raphaël Poirée (2000, 2001, 2002, 2004) et Martin Fourcade (de 2012 à 2018).