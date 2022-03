Biathlon (Kontiolahti): insatiable Fillon Maillet, se rapproche du Gros Globe

Vainqueur du sprint de Kontiolahti, Quentin Fillon Maillet a fait coup double sur la poursuite ce dimanche en écrasant la concurrence. S'il a assuré le petit globe de la spécialité, il creuse l'écart au classement général et se rapproche du Gros Globe.

Quentin Fillon Maillet est hors norme. Déjà très à l'aise dans l'exercice de la poursuite, le Jurassien a écrasé la concurrence sur la piste de Kontiolahti (Finlande) pour s'adjuger sa sixième victoire consécutive dans une poursuite. Il égale un certain Martin Fourcade et s'adjuge le petit globe de la spécialité. Presque parfait derrière la carabine (19/20), le champion olympique n'a jamais été inquiété, malgré un très bon début de course d'Emilien Jacquelin, qui a rattrapé 34 secondes à son compatriote après le deuxième tir. Il termine devant Erik Lesser (20/20 à 8"2) et Lukas Hofer (19/20 à 8"8).

>> Revivez la poursuite de Kontiolahti

Il creuse l'écart au général

Quant aux autres Français, Simon Desthieux prend la 10e place (18/20), Antonin Guigonnat est 36e (14/20) et Eric Perrot (16/20) est 43e. Avec 60 points de plus dans la besace, "QFM" conforte son avance au classement général de la Coupe du monde, d'autat qu'Emilien Jacquelin n'a pu faire mieux que 4e (18/20), tandis que Sébastien Samuelsson, troisième au général, est hors du top 20 (24e avec un 15/20).

Dossard jaune solidement accroché sur ses épaules, Quentin Fillon Maillet (756 points) compte 174 unités d'avance sur Emilien Jacquelin alors qu'il reste deux étapes de Coupe du monde cette saison (Otepää et Oslo) et cinq courses individuelles. Le Gros Globe se rapproche doucement.