Biathlon: Fillon Maillet remercie les entraîneur Vittoz et Favre malgré leur départ "dans la douleur"

Deuxième de la poursuite à Oslo ce samedi, Quentin Fillon Maillet a confié sa satisfaction après la course. Surtout, il est revenu sur les départs des deux coachs de l'équipe de France, Vincent Vittoz et Patrick Favre, en raison de mésentente avec les athlètes tricolores.

20 sur 20 au tir, une deuxième place sur la poursuite à Oslo derrière l'intouchable Johannes Boe... Quentin Fillon Maillet a de quoi être satisfait de sa course ce samedi en Norvège. Le Français a su rester lucide sur le pas de tir, quand le quintuple champion olympique s'envolait pour claquer une nouvelle victoire.

Des tensions en interne entre Vittoz et Jacquelin

Mais ce week-end marque surtout la fin de la relation avec les deux coachs de l'équipe de France de biathlon, Patrick Favre et Vincent Vittoz, dans un contexte compliqué où des mésententes avec plusieurs athlètes ont été évoquées.

Il suffisait de voir Vittoz s'échapper au moment de la photo de groupe pour comprendre le malaise latent au sein du clan tricolore, notamment après ses mots à propos d'Emilien Jacquelin. "On a fait plus que ce qui était possible, a commenté l'entraîneur. On a mis toute notre énergie, parfois peut-être trop. On a trop cherché à le ramener dans le droit chemin, mais là on parle de maladie. Il faut dire les mots, c'est une dépression." Des propos qui ont fait réagir le principal intéressé ce samedi sur les réseaux sociaux.

"Un énorme merci, j'espère que l'on restera en relation malgré ce changement un peu brutal"

Ce malaise, "QFM" n'a pas cherché à le masquer après la ligne d'arrivée, même s'il a tenu à remercier les deux hommes, en poste depuis 2018. "Ces départs, ce sont des choses dont on avait déjà réfléchi à Oslo l'année dernière. On s'est posés la question tous ensemble, on a vu que ça marchait bien donc on est repartis sur une nouvelle saison. Finalement c'était peut-être la saison de trop. Aujourd'hui ce changement se fait un peu dans la douleur. Ce n'est vraiment pas relié qu'à cela, ce n'est pas un manque de compétences ou un choix humain parce que ce sont des personnes qui m'ont énormément apporté. Les coachs ont eu peut-être certains mots durs avec nous, et je peux comprendre qu'ils ont besoin de lâcher tout cela, et j'accepte les critiques. Aujourd'hui j'ai juste à leur dire un énorme merci et j'espère que l'on restera en relation malgré ce changement un peu brutal et que l'on continuera à rester des amis."