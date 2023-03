Biathlon: le coup de gueule d'Emilien Jacquelin, décrit comme "dépressif" par l'entraîneur de l'équipe de France

Emilien Jacquelin a répondu ce samedi sur les réseaux sociaux à Vincent Vittoz. L'entraîneur de l'équipe de France masculine de biathlon, qui quittera son poste au terme de cette saison, a expliqué que l'athlète était "dépressif depuis un an et demi". Une "maladresse" dénoncée par le principal intéressé.

La saison de biathlon n'a pas été à la hauteur des attentes pour l'équipe de France masculine. Par conséquent, les entraîneurs Vincent Vittoz et Patrick Favre - arrivés en 2018 - ont décidé de se retirer à l'issue de la saison, justifiant ce choix par "une rupture dans le discours" avec les athlètes. Interrogé par RMC Sport, Vincent Vittoz a notamment parlé d'Emilien Jacquelin comme d'un "athlète dépressif depuis un an et demi". "On a fait plus que ce qui était possible, a commenté l'entraîneur. On a mis toute notre énergie, parfois peut-être trop. On a trop cherché à le ramener dans le droit chemin, mais là on parle de maladie. Il faut dire les mots, c'est une dépression."

Une sortie remarquée, et déplorée par le principal intéressé ce samedi, sur les réseaux sociaux. "Affirmer que quelqu’un est dépressif ou malade, est du ressort d’un médecin, répond ainsi Emilien Jacquelin. L’annoncer publiquement sans l’accord de la personne trahit le secret médical. La dépression est un sujet important, difficile, s’en servir pour expliquer un manque de performance est maladroit."

"Ce n’est pas rendre service à celles et ceux qui en souffrent que de pointer du doigt et faire des amalgames sur un athlète en défaillance "

"Ce sujet touche des hommes et des femmes avant de parler d’athlètes ou de niveau de tir. Et ce n’est pas rendre service à celles et ceux qui en souffrent que de pointer du doigt et faire des amalgames sur un athlète en défaillance, a ajouté le double champion du monde de la poursuite, qui a visiblement gros sur le coeur. C’est probablement une maladresse due à trop d’émotions mais le sujet est trop important pour ne pas en parler." Et de conclure: "Impatient de retrouver le groupe."

Emilien Jacquelin a signé trois podiums cette saison en Coupe du monde mais pour la première fois depuis 2009, aucun biathlète français n'est monté sur un podium individuel aux championnats du monde. Fin février dernier, Jacquelin mettait un terme à sa saison prématurément car il ne se sentait "plus en état physique et mental de continuer". Il invitait par ailleurs à une réflexion collective pour qu'une telle saison ne se reproduise plus.