Biathlon (Grand-Bornand): Julia Simon, troisième de la poursuite, s'est "éclatée"

La biathlète française Julia Simon a pris la troisième place de la poursuite ce samedi, lors de l'étape de Coupe du monde au Grand-Bornand. Une satisfaction pour celle qui conserve son dossard jaune.

Julia Simon a pris la troisième place de la poursuite de l'étape de Coupe du monde de biathlon du Grand-Bornand. C'est la Suédoise Elvira Oeberg qui s'est imposée devant l'Italienne Lisa Vitozzi. La Française conforte son avance au classement général de la Coupe du monde. "Ces courses, ça me permet vraiment de me réveiller et de me faire plaisir, glisse avec le sourire la skieuse des Saisies, "seulement" 15ème jeudi du sprint. Je suis partie en me disant que les conditions étaient difficiles et que, peut-être, ça allait en effrayer certaines. Mais moi j'aime bien quand c'est comme ça, quand c'est dur et je me suis éclatée. J'aime bien quand il faut jouer sur les trajectoires, repérer les plaques de glace."

"J'apprends encore"

Comme pour la course des garçons, la piste glacée a largement handicapé les biathlètes avec la marque de skis Ficher. Equipée de Salomon, Julia Simon s'est régalée sur la piste, et derrière la carabine sur les deux premiers tirs couchés où elle a continué sa folle série. Depuis le début de la saison elle n'a pas manqué une seule cible, soit 65 balles réussies d'affilé. "J'étais bien à mon affaire, les couchés sont très bons et ça me relance dans la course. Et après, il y a un peu trop d'excitation et de précipitation pour faire des debout propres (elle rate deux balles sur le dernier tir). Mais je n'ai pas vraiment de regrets, je me suis éclatée. J'apprends encore, je prends encore de l'expérience et demain je vais essayer de mettre en places les choses un peu plus calmement et avec un peu plus de sérénité."

Julia Simon a pu profiter avec son dossard jaune de leader du classement général sur le dos de la formidable ambiance en bord de piste. Plus de 20.000 personnes massées tout le long du parcours. Elle a donné sa médaille à un jeune spectateur après le podium. "Ça me fait rêver, j'étais à leur place quand j'étais gamine, je regardais ces gens avec des étoiles dans les yeux en me disant que j'aimerais bien faire comme eux. Aujourd'hui je suis ici, j'ai de la chance et j'espère que ça fera rêver quelques jeunes, qu'ils se disent qu'eux aussi peuvent le faire."

Des ambitions sur la mass-start

Julia Simon pourra encore profiter de cette atmosphère folle du Grand-Bornand dimanche sur la première mass-start de la saison. Une course en confrontation directe qui réunit les 30 meilleures biathlètes du moment. "Ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'il y aura les six Françaises au départ, coupe Simon. C'est une énorme satisfaction. Ça montre vraiment que notre équipe est performante. J'espère qu'on va pouvoir toutes s'exprimer. J'ai envie de faire une course pleine, avec ce dossard sur le dos j'ai envie de le défendre et j'ai envie que le public puisse se régaler."