Biathlon (Grand-Bornand): superbe doublé français sur la mass start

Impérial, Emilien Jacquelin a remporté ce dimanche la première mass start de la saison, au Grand-Bornand, comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Il a devancé Quentin Fillon Maillet pour un beau doublé français.

Un succès en patron. Et un beau doublé tricolore. Aussi solide sur les skis que fiable au tir, Emilien Jacquelin s'est adjugé ce dimanche la première mass start de la saison, au Grand-Bornand, comptant pour la Coupe du monde de biathlon. Il a devancé Quentin Fillon Maillet, vainqueur la veille de la poursuite. Le Norvégien Tarjei Boe a dû se contenter de la troisième place.

Jacquelin fait coup double

Après avoir fait le plein sur les deux premiers tirs, et réussi à placer une belle attaque à l'entame du deuxième tour, Jacquelin a commis une faute sur le premier tir debout. Un moindre mal puisqu'il est ressorti dans le peloton de tête avant de faire le forcing pour prendre les commandes de la course. Impérial, il a signé un sans-faute sur le dernier tir pour s'envoler vers une victoire largement méritée. Ce résultat permet au Grenoblois, double champion du monde de la poursuite, de prendre la tête du classement général de la Coupe du monde occupée avant la course par Fillon Maillet.

"Je voulais faire la course à ma manière, bien faire les choses, ne pas subir derrière. Je voulais dynamiter la course, je suis en forme sur les skis. Je ne voulais pas attendre, je suis très satisfait de la manière", a réagi le vainqueur du jour au micro d'Eurosport.

Un peu plus tôt dans la journée, Julia Simon s'est offert un nouveau podium en Coupe du monde. Déjà deuxième de la poursuite samedi, elle a pris la deuxième place lors de la mass start derrière la Suédoise Elivra Oeberg. Le podium a été complété par la Russe Kristina Reztsova.