Biathlon: Jacquelin sur le podium de la poursuite à Hochfilzen, Johannes Boe intouchable

Malgré deux tours de pénalité, Johannes Boe a encore été impressionnant pour remporter ce dimanche la poursuite de Hochfilzen (Autriche). Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet ont pris les 3e et 4e places.

Joli week-end pour le biathlon français. Après la victoire du relais féminin, Emilien Jacquelin s'est fait une place sur un troisième podium d'affilée en Coupe du monde de biathlon, avec la troisième place de la poursuite à Hochfilzen (Autriche), dominée ce dimanche par Johannes Boe et dont Quentin Fillon Maillet a pris la quatrième place.

En difficulté depuis le début de la saison, ce dernier obtient ainsi son premier top 5 de l'hiver. Parti en septième position, à près d'1 min 10 sec de la tête, il s'est replacé au pied du podium grâce à un 19/20 derrière la carabine - 10/10 debout. Il a bouclé sa course à 1 min 22 sec de Boe.

Johannes Boe seul au monde

Par rapport au podium du sprint vendredi, Jacquelin, troisième dimanche avec trois cibles manquées, à 1 min 13 sec, et le Norvégien Sturla Laegreid, deuxième avec deux fautes, à 47 sec, ont échangé leur place. Devant, Johannes Boe est pour l'instant seul au monde : le Norvégien, qui s'était élancé avec plus de quarante secondes d'avance sur ses deux plus proches poursuivants, s'est imposé en solitaire malgré deux tours de pénalité.

Le biathlète de Stryn s'offre sa quatrième victoire individuelle d'affilée et son deuxième doublé sprint-poursuite consécutif après celui réussi à Kontiolahti (Finlande) en ouverture de la Coupe du monde la semaine dernière. Relais inclus, il en est même à six succès de suite. Troisième de la poursuite à Kontiolahti il y a une semaine et deuxième du sprint vendredi, Jacquelin se hisse lui sur un troisième podium consécutif.

Cap sur le Grand-Bornand (Haute-Savoie) désormais, pour la troisième étape de Coupe du monde, à partir de jeudi prochain.