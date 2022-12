Biathlon: Johannes Boe intouchable, les Français trop justes sur le sprint du Grand-Bornand

La première course de la saison au Grand-Bornand, le sprint hommes, n'a pas vraiment souri aux Français. Fabien Claude, le meilleur Tricolore, se classe septième. La course a été écrasée par Johannes Boe, qui a réalisé le sans fautes.

Les Norvégiens ont fait la loi au Grand-Bornand à l'occasion du sprint (10km) ce jeudi. Johannes Boe, encore une fois parfait, a écrasé la course. Il termine devant son compatriote Sturla Laegreid (+17"6), lui aussi hauteur d'une grande course sur les skis, et à 10/10 sur le pas de tir. L'allemand Benedikt Doll (+38"8), 10/10 au tir, complète le podium de la course.

Côté français, le bilan est plus que moyen. Aucun sur le podium, ni même dans le top 5. Le premier Tricolore, Fabien Claude, s'est classé septième (9/10) devant Quentin Fillon-Maillet (9/10). Ils ne pouvaient pas espérer mieux sans réaliser le sans faute et avec une forme moyenne sur les skis.

Des regrets pour Emilien Jacquelin

La plus grosse déception est pour Emilien Jacquelin. En forme sur la piste, le Français était encore dans le coup après son premier tir malgré une erreur. Sur le tir debout, il a lâché les deux dernières balles en dehors de la cible et anéanti ses chances de podium et même de bien figurer sur la Poursuite de samedi.

"Je suis bien rentré dans la course. Sur le premier tir, je rate une balle dans la précipitation, a commenté Emilien Jacquelin aumicro de la chaîne L'Equipe. Debout, j'ai eu le bras qui tremblait et j'ai manqué d'air sur les deux dernières balles que je rate. Il y avait de quoi faire sur les skis. (...) J'ai pris du plaisir sur la piste, j'essaierai d'aller chercher quelque chose sur la mass-start." Avec presque une minute de retard sur Benedikt Doll, Emilien Jacquelin a bien compris qu'il serait difficile de jouer quoi que ce soit sur la Poursuite. Sur la Mass Start de dimanche, aucun doite qu'il jouera sa chance à fond.

Emilien Claude (9/10) et Antonin Guigonnat (8/10), ont respectivement terminé 24e et 25e de la course. Eric Perrot (5/10), termine 74e.