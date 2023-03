Biathlon: Julia Simon remporte la Coupe du monde, une première pour une Française depuis 18 ans

En très bonne position pour remporter le Gros Globe, Julia Simon a officialisé la chose ce samedi à l’occasion du sprint féminin sur la colline d’Holmenkollen, à Oslo (Norvège). Le jour de gloire pour la biathlète de 26 ans.

C’était une histoire de jour. C’est désormais officiel. A 26 ans, Julia Simon vient de remporter le premier Gros Globe de cristal de sa carrière à l’issue d’un sprint où elle a terminé devant sa plus sérieuse concurrente, Dorothea Wierer. La fin de 18 ans d’attente pour le biathlon féminin tricolore, qui attendait un sacre depuis Sandrine Bailly en 2005. Un titre amplement mérité, tant la biathlète des Saisies a montré une telle régularité sur la saison, débutée en novembre à Kontiolahti (Finlande).

Dossard 29 sur le dos avec la couleur jaune qu’elle a porté une grande partie de la saison (depuis la deuxième étape, à Hochfilzen), Julia Simon avait les cartes en main, d’autant que sa principale rivale, Dorothea Wierer, partait avec le dossard 22.

Un titre mondial sur la poursuite et 12 podiums individuels en Coupe du monde

Toujours aussi rapide sur les skis, la Française a terminé avec un 9/10 sur le pas de tir, alors que l’Italienne est aussi allée tourner une fois (9/10), tout en étant moins rapide sur les skis. Hors du podium, Wierer a sacré Julia Simon avant même l'arrivée de la Tricolore, finalement 5e dans une course remportée par l'Allemande Denise Herrmann-Wick. "Il y avait plus important aujourd'hui et j'ai donné le maximum. Sur le debout, j'avais les jambes qui tremblaient. C'était le moment de concrétiser et j'ai du mal à réaliser, a lâché, non sans émotion, la nouvelle patronne du biathlon sur La Chaîne L'Équipe. J'ai du mal à lâcher car il y a une course demain ! Ça ne se contruit pas en une saison, c'est un aboutissement de quatre à cinq ans. C'était un rêve, il y a eu des hauts, des bas. Je ne me pensais pas capable d'une telle régularité."

Elle qui n’avait jamais fait mieux qu’une 8e place au général (lors de la saison 2020-2021) vient donc de décrocher l’une des plus belles récompenses de sa carrière avec, en prime, un titre de championne du monde de la poursuite décroché à Oberhof. Son premier sacre en individuel. Ses Mondiaux réussis (trois breloques, dont deux en bronze) sont le prolongement d’une saison exceptionnelle en termes de régularité.

Cette saison, Julia Simon a signé 12 podiums (dont 4 victoires). Une régularité qui lui offre donc le Gros Globe de cristal, mais aussi le petit globe de la poursuite. La Française peut terminer sa razzia ce dimanche lors de la mass-start, dernière course d’une année mémorable pour la biathlète de 26 ans. Elle possède 79 points d’avance sur sa compatriote Anaïs Chevalier-Bouchet, qui va tirer sa révérence sur la piste d’Oslo.