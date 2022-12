Biathlon: Julia Simon s'empare de la tête du classement de la Coupe du monde

Après le sprint féminin d'Hochfilzen, la française Julia Simon, troisième de la course, s'est emparée de la tête du classement général de la Coupe du monde. Elle portera le dossard jaune de leader sur la poursuite samedi.

Elle est arrivée pleine d'ambitions après une préparation réussie, Julia Simon tient son rôle. Avec un joli 9/10 au tir, elle a pris la troisème place du sprint d'Hochfilzen (Autriche), derrière l'Allemande Denise Hermann-Wick (20"07'1) et la tchèque Marketa Davidova (+18'1). Julia Simon ne termine qu'à deux petites secondes de sa concurrente, légérement plus rapide sur la piste.

L'important n'est pas là. Avec une nouvelle belle course après sa superbe remontée sur la poursuite de Kontiolahti (elle s'était imposée en partant de la 16e place), et un nouveau podium, Julia Simon s'empare de la tête du classement général de la Coupe du monde. Elle portera le dossard jaune de leader sur la poursuite samedi.

"Je suis assez régulière en tir et au ski pour me hisser sur le podium donc cela fait plaisir, cela permet de rêver pour la suite, s'est réjoui Julia Simon au micro de RMC Sport. Je n'ai pas des sensations folles sur les skis. J'ai du mal à ajouter de la vitesse. Je ne suis pas la grande Julia mais une saison est longue et jouer le classement général fait plaisir. Je suis contente de monter sur ce podium et faire une belle course malgré une forme moyenne." Dès samedi, la Française portera le dossard jaune tant convoité.

Le classement général de la Coupe du monde

1. Julia Simon (FRA) 220 pts



2. Lisa Vittozzi (ITA) 208



3. Denise Herrmann (GER) 195



4. Hanna Oeberg (SWE) 184



5. Elvira Oeberg (SWE) 171



6. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) 170



7. Marketa Davidova (CZE) 166



8. Lisa Theresa Hauser (AUT) 160



9. Linn Persson (SWE) 149



10. Dorothea Wierer (ITA) 146

Bilan contrasté pour les Françaises

Du côté du contigent féminin français, Julia Simon est un petit peu l'arbre qui cache la forêt en ce début de saison. Malgré un encourageant 9/10 au tir, Chloé Chevalier a manqué d'énergie dans le dernier tour et échoue aux portes du top 10 (11e à +47'8). Sa soeur, Anaïs Chevalier-Bouchet, a hypothéqué ses chances de podium dès le tir couché, en partant à la faute à deux reprises. Malgré un 5/5 sur le tir debout, elle se classe 16e (+59'1). Malgré un bon 9/10, Lou Jeanmonnot, qui a perdu énormément de temps sur le tir debout, s'élancera de la 31e position sur la poursuite (+1'26'5). Avec quatre fautes au tir, Caroline Colombo a terminé la course à la 45e place, alors que Sophie Chaveau, quatre fautes également, se classe 71e.

A noter l'excellente course de la Slovène Anamarija Lampic, issue du ski de fond, qui termine 5e (+35'8), malgré trois fautes au tir debout. Si elle arrive à régler la mire au fil de la saison, elle deviendra une concurrente redoutable car ses temps de ski sont absoluments ahurissants.