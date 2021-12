Biathlon: les Bleues triomphent au relais d’Östersund, première victoire pour la France

Impeccables au tir, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont remporté, avec la manière, le relais d’Östersund. C’est la première victoire de la saison pour l’équipe de France en Coupe du monde de biathlon.

Justine Braisaz-Bouchet s’est même permis de franchir la ligne d’arrivée avec un drapeau tricolore… Dimanche de rêve pour le biathlon français. Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont remporté et surtout survolé le relais d’Östersund ce dimanche en Suède. Grâce à une adresse remarquable au tir, elles ont terminé avec 57’’ d’avance sur la Biélorussie. La Suédoise Hanna Oeberg a remporté son sprint face à la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland et offre à son pays la 3eme place.

Les Bleues impressionnantes au tir

Tout s’est déroulé comme dans un rêve pour les Bleus. Au lendemain de sa 2eme place lors de la poursuite, Anaïs Bescond, première relayeuse, a été la seule à être en (légère) difficulté mais elle a été handicapée par un départ massif qu’elle n’apprécie pas. "C'était un relais électrique, a-t-elle confié à L’Equipe. Je n'aime pas ce genre de départ. Des filles avaient juste envie de marcher sur tout le monde. Mais c'est le jeu." Malgré la bagarre, Anaïs Bescond a passé le relais à Anaïs Chevalier-Bouchet en 6e position, avant une course parfaite des Tricolores. Grâce à trois sans-faute au tir (10/10), Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet ont déposé les Biélorusses, s’offrant le luxe de gérer un relais d’anthologie.