Biathlon (Oslo): Fillon Maillet partira en "guerrier" sur la dernière course de la saison

Déjà vainqueur du gros globe, du petit globe du sprint, et du petit globe de la poursuite, Quentin Fillon Maillet tentera ce dimanche (15h) de remporter également celui de la mass-start, lors de la dernière course de la saison de biathlon à Oslo (Norvège).

La fin d’une folle saison approche et les émotions sont palpables. Quentin Fillon Maillet soulèvera enfin ce dimanche à Oslo le gros globe de cristal de vainqueur du classement général de la Coupe du monde de biathlon qu’il avait sécurisé dès la semaine dernière. Mais avant cela il reste une dernière course avec la mass-start à 15h ce dimanche, et un dernier défi pour remplir un peu plus l’armoire à trophée.

Déjà vainqueur des petits globes du sprint et de la poursuite, il peut empocher celui de la course des rois (le petit globe de l’individuel a été remporté par Tarjei Boe). Et ne comptez pas sur lui pour avoir déjà en tête les vacances. "Je serai dans un état d’esprit guerrier, lance QFM. On se rapproche de la fin mais ce n’est pas totalement terminé et les conditions sont dures donc il faut vraiment se battre jusqu’au bout. C’est des courses qui sont difficiles. Le globe de la mass-start est loin d’être acquis dont il faudra être à 100% demain. Ça me tient à cœur d’avoir de gros enjeux sur cette dernière course, plutôt que de me dire que tout est fini. J’ai toujours soif de victoire… mais ce sera bien aussi quand ça va s’arrêter la saison là (rire)."

Les cartes en main

Le quintuple médaillé olympique de Pékin possède 15 points d’avance sur le Norvégien Vetle Christiansen avant cette dernière mass-start, 19 points sur l’Allemand Benedikt Doll, 20 sur Sivert Baken le Norvégien et 31 sur le Français Antonin Guigonnat. Il a donc les cartes et son destin pour le dernier petit globe de cristal entre ses mains. Sans rentrer dans le détail de tous les scénarios possibles, si Vetle Christiansen s’impose, QFM ne doit pas terminer au-delà de la 3e place. Si Doll gagne, QFM ne doit pas terminer au-delà de la 4e place. Au-delà de la 5e si Baken gagne, etc.

"Ce n’est pas gagné mais il peut le faire", résumait son papa Laurent présent avec la maman Hélène et un groupe de supporters venus du jura jusqu’à Oslo pour regarder le fiston amasser les globes de cristal. Les parents Fillon Maillet que l’on a vu discuter après le podium du jour avec les parents du rival pour ce dimanche, Vetle Christiansen. Depuis son retour à la compétition après les JO de Pékin, Quentin Fillon Maillet n’a pas manqué un seul podium avec trois victoires et trois deuxièmes place consécutives.