Biathlon (Oslo): 2e du sprint, Fillon Maillet s'adjuge le petit globe de la spécialité

Deuxième du dernier sprint de la saison à Oslo, Quentin Fillon Maillet s'est adjugé le petit globe de la spécialité, une semaine après avoir accroché le Gros Globe. Il peut terminer sa razzia lors de la mass start dimanche.

Quentin Fillon Maillet poursuit sa saison historique. Déjà détenteur du petit globe de la poursuite et du Gros Globe depuis la semaine dernière, le quintuple médaillé olympique s'est adjugé le petit globe du sprint ce vendredi à Oslo en terminant deuxième lors de l'ultime sprint de la saison. Impérial derrière la carabine (10/10), le Jurassien a subi la loi de Sturla Laegreid, imbattable sur les skis et très bien placé pour la poursuite (+22"), mais reste devant Sébastian Samuelsson (10/10 à 26").

Le leader du classement général confirme son excellente forme post-olympique avec ce nouveau podium, lui qui n'est plus descendu de la boîte sur un sprint depuis Ruhpolding fin janvier. "J'ai eu l'impression de partir bien, mais après le couché j'étais loin. Aujourd'hui, les conditions étaient lentes et humides. J'ai donné mon maximum et je n'ai rien lâché. Je me sens plus heureux que la semaine dernière car je peux toucher un globe. Le premier globe de carrière, c'est quelque chose", a confié QFM au micro de la chaîne L'Equipe.

En quête d'un record

S'il a déjà atteint son principal objectif avec le Gros Globe, Quentin Fillon Maillet ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Alors qu'il reste deux courses, "QFM" peut encore aller chercher un record ce samedi, en allant chercher une 7e victoire consécutive dans une poursuite (15 heures). Une performance qu'aucun biathlète n'a jamais réussi. Le biathlète de 29 ans peut conclure en beauté cette saison 2021-2022 avec un nouveau petit globe, celui de la mass start, où il sera en concurrence avec Vetle Christiansen dimanche (15 heures), pour l'ultime course de la saison.

Du côté des autres Français, Simon Desthieux, qui va prendre sa retraite à l'issue de la mass start termine 12e (9/10), Antonin Guigonnat (9/10) est 22e, Emilien Claude (8/10) 27e, Emilien Jacquelin (8/10) termine 29e, Fabien Claude (7/10) est 36e, tandis qu'Eric Perrot (9/10) se qualifie de justesse pour la poursuite avec une 60e place.