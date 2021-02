Mondiaux de biathlon en direct: Chevalier-Bouchet décroche le bronze sur la poursuite

Un marathon pour le coach des filles ?

Il a lancé le pari avant les Mondiaux à ses filles. Frédéric Jean, entraîneur de l’équipe de France féminine de biathlon, a promis de courir un marathon autour du lac de Bled où logent les Bleus à la deuxième médaille décrochée par le groupe féminin en individuel. Après la médaille d’argent d’Anaïs Chevalier-Bouchet sur le sprint samedi, il n’est plus qu'à un podium d’aller courir ses 42km 195. "J’ai commencé à me préparer psychologiquement, rigolait Fred Jean samedi. Et j’espère que je le ferai en début de semaine." En cas de podium ce dimanche sur la poursuite, les filles pourraient donc provoquer un gros mal de jambes à leur entraîneur lundi qui sera un jour sans course à Pokljuka. "Je me suis lancé ce défi et je le respecterai si il y a une deuxième médaille" lance l’ancien biathlète international de 37 ans, encore très affûté et qui a déjà pu planifier son parcours. Le tour du lac de Bled fait environ 6km. Il devra donc en effectuer sept.

JR