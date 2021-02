Mondiaux de biathlon: suivez en direct la mass start hommes

Suite et fin de ces Championnats du monde de biathlon à Pokljuka avec la mass start hommes. Après la déception de la course féminine, 4 biathlètes tenteront de ramener un 7e médaille pour la France: Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet et Guigonnat. Début de la course à 15h15.

Fillon Maillet, le seul Français sans podium Parmi les Bleus en lice dans cette mass start, seul Quentin Fillon Maillet n'a pas décroché de médaille dans ces Mondiaux. Émilien Jacquelin a été titré sur la poursuite et obtenu le bronze le sprint qui a vu Simon Desthieux s'emparer de l'argen alors qu'Antonin Guigonnat a été sacré avec Julian Simon sur le relais simple.



Les frères Boe à la lutte pour le petit globe Avant cette avant-dernière mass start de la saison, trois hommes se séparent en 7 points au classement de la spécialité: Trajei Boe (137 pts), Johannes Boe (132 pts) et Arnd Peiffer (130 pts). Quentin Fillon Maillet est pour le moment 4e (117 pts). À noter que le plus mauvais résultat de chaque biathlète sera enlevé du total final de points.



Un nouveau match France-Norvège en vue ? Avec cinq concurrents (Laegreid, J.Boe, Dale, T.Boe, Christiansen), la Norvège s'avance avec beaucoup de certitudes dans cette mass start. Mais la France est aussi très bien représentée par Jacquelin, Desthieux, Fillon Maillet et Guigonnat. Attention également aux Suédois Ponsiluoma et Samuelsson qui feront office d'outsider, comme Peiffer et Hofer.



Pour finir en beauté Les Français vont tenter de décrocher leur septième podium de ces Mondiaux mais aussi d'effacer la mass start complètement manquée des Bleues. Pour le moment, la France comptabilise un bilan à l'équilibre: 2 titres, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze.



Bienvenue sur notre live commenté La dernière course de ces Mondiaux promet beaucoup, avec la présence de 4 Français et des meilleurs mondiaux pour cette course des rois! Début des hostilités à 15h15.