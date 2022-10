Jeux asiatiques d’hiver en Arabie saoudite: Clément Noël dénonce "une catastrophe"

L’Arabie saoudite organisera les Jeux asiatiques d’hiver dans le désert en 2029. Un choix controversé que regrettent les Français Clément Noël, champion olympique de slalom, et Quentin Fillon Maillet, double champion olympique de biathlon.

Ils ne participeront pas à la compétition. Mais ils en ont évidemment entendu parler, comme tout le monde. Clément Noël et Quentin Fillon Maillet ont appris avec étonnement que l’Arabie saoudite allait organiser les Jeux asiatiques d’hiver 2029. Et les champions français regrettent ce choix controversé.

"De l’extérieur, c’est choquant, après je ne connais même pas cette compétition, a réagi Clément Noël, champion olympique en titre de slalom. C’est assez compliqué de s’exprimer là-dessus, dans le sens où on se dit de loin, que c’est n’importe quoi, que c’est un non-sens complet en termes d’environnement, mais aussi de passion ou de culture du ski. On a envie de faire des courses dans des endroits où il y a de la passion, de l’émotion, et je ne pense pas que l’Arabie saoudite soit un pays destiné à accueillir du ski. Maintenant, c’est une question de business, ils ont envie de développer leur tourisme de montagne donc il leur faut une vitrine. C’est un peu similaire à ce qu’il s’est passé à Pékin."

"Ça manque de sens"

"De l’extérieur, je me dis que c’est une catastrophe, mais je n’ai pas tous les tenants et les aboutissants d’un point de vue environnemental pour condamner la chose, a poursuivi le skieur de 25 ans. Je peux surtout m’exprimer d’un point de vue sportif, et ça n’a pas de sens. La Coupe du monde de foot au Qatar dans des stades climatisés, c’est déjà moyen écologiquement. Mais je ne vais pas condamner fermement une compétition comme celle-là alors que je ne suis pas destiné à y participer (…) Je n’avais pas condamné le fait d’aller à Pékin mais j’avais dit que je trouvais ça dommage d’aller dans un pays où il n’y a pas cette culture du ski. Ce n’est pas ce dont j’ai envie. C’est surtout aux instances d’écouter la colère ambiante et de réagir. Il faut arrêter de donner aux plus offrants."

Même constat pour Fillon Maillet, double champion olympique en titre de biathlon: "D’un point de vue écologique, je n’ai pas regardé exactement ce que propose cette candidature, j’ai suivi ça de loin. Mais je trouve que ça manque de sens aujourd’hui d’amener des Jeux continentaux dans un endroit qui n’a pas la ferveur ou les athlètes… Certains pays se permettent d’acheter tout et n’importe quoi. Ça manque de sens. C’est juste mon point de vue. Et il ne faudrait pas que ça se répercute davantage dans notre discipline ou dans d’autres, alors que le sport fait la promotion du bien-être et du partage".